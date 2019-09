O ex-deputată PCRM vrea să revină la primărie

Fosta deputată comunistă Elena Bodnarenco a depus actele pentru a fi înregistrată în calitate de candidată la funcția de primar al orașului Soroca.

Ea a declarat pentru ZdG că printre prioritățile sale se numără infrastructura, crearea condițiilor necesare pentru tineri și pentru persoanele vârstnice.

„Cunosc problemele orașului Soroca și am o experiență pozitivă în rezolvarea acestora. Am pregătirea necesară, am absolvit Academia de Administrare Publică de pe lângă președintele Republicii Moldova, am activat mai mulți ani în cadrul Comisiei administrație publică, am fost chiar și președintele comisiei. Consider că sunt candidatul care cunoaște domeniul administrației publice și are posibilitatea de a rezolva o bună parte a problemelor orașului, cu atât mai mult că reprezint partidul care a pus mereu accent pe problemele sociale”, a menționat reprezentanta Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) pentru ZdG.