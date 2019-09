Noul acord PSRM-ACUM: Un deputat socialist spune unde s-au „împotmolit”

Deputatul socialist Vasile Bolea insistă ca PSRM și ACUM să semneze un nou acord, menționând că, actualmente, acest lucru este amânat de discuțiile privind Planul de acțiuni al Guvernului. În același timp, deputatul ACUM Dinu Plîngău a precizat, în cadrul ediției din 9 septembrie a emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, că pentru el este important conținutul noului acord.

Potrivit lui Bolea, 99% dintre prevederile acordului semnat la 8 iunie au fost implementate, iar acum trebuie să fie stabilite alte obiective.

„Nu cred că colegii din ACUM pot să ne reproșeze nouă ceva. Acum, dacă vrem să guvernăm țara în continuare, trebuie să vedem punctul final unde trebuie să ajungem. Evident, pentru aceasta, trebuie să punem iarăși pe hârtie ceea la ce trebuie să ajungem în continuare: inclusiv pe reforma justiției, bunăstarea cetățeanului, reformele pe domeniul economic și alte prevederi care ar trebui să intre în acest acord ca o foaie de parcurs, dacă nu vreți 4 ani, cel puțin pe o perioadă medie – 1-2 ani. Noi insistăm să fie acest acord. Nu am făcut parte din acea echipă a PSRM care să ducă din punct de vedere tehnic la semnarea acestui acord, dar, din câte am înțeles, colegii din Guvern mai trebuiau să vină cu unele prevederi, ajustări, reieșind din Planul de acțiuni al Guvernului și aici ne-am împotmolit. Am înțeles că Planul de acțiuni al Guvernului este foarte mare, de circa 100 de pagini și ei trebuie să vadă ce trebuie să facă. Dar cert este faptul că fără un asemenea acord și fără să cunoaștem planul de acțiuni a guvernării cel puțin pe perioadă medie, noi nu putem să mergem înainte”, a subliniat secretarul fracțiunii PSRM în cadrul aceleiași emisiuni.