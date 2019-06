Norvegia se alătură opiniei UE în privința situației politice din R. Moldova

Norvegia se declară îngrijorată și spune că urmărește îndeaproape evoluțiile recente din R. Moldova și sprijină afirmațiile făcute de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini și secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland.

Norway is concerned and closely follow the recent developments in the Republic of Moldova, and supports the statements made by EU HR Mogherini and @coe SG @TJagland on the political situation.

@Moldova #EU @NorwayCoE