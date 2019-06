„Noi, socialiștii, împreună cu blocul ACUM, schimbăm istoria”. Bătrîncea motivează votul la APCE

Liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Vlad Batrîncea, care acum două zile alături de Andrei Năstase a votat pentru revenirea delegației Federației Ruse în componența Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), își explică votul, care a fost criticat ulterior inclusiv de democrați.

Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, pentru revenirea Rusiei și-au dat votul deputații Andrei Năstase (PPDA) și Vlad Batrîncea (PSRM). Împotriva acestei decizii s-a exprimat însă deputatul Mihail Popșoi (PAS).