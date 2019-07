Negocierile în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană vor fi reluate în toamna acestui an

Negocierile în formatul 5+2 privind problema transnistreană urmează să fie reluată din toamna acestui an. Despre aceasta a anunțat șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch, în cadrul unei întâlniri cu Președinta Parlamentului Zinaida Greceanîi.

Totodată, şeful misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a reiterat susținerea OSCE în acordarea asistenţei şi expertizei necesare pentru aspectele legate de drepturile omului, problema transnistreană, implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în R. Moldova.

De asemenea, oficialii au mai discutat și despre activitatea Grupulu de lucru pentru cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Populară a UTA Găgăuzia. Activitatea va fi examinată de Parlament și reconstituită, conform noii componențe legislative, până la finele sesiunii de vară curente.

Ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 a avut loc pe 29-30 mai 2018, la Roma, unde a fost semnat Protocolul de la Roma care stabilește o serie de înțelegeri și obligații ale părților.

Formatul 5+2 include reprezentanți ai părților, mediatorilor și observatorilor în procesul de negociere: Moldova, regiunea transnistreană, OSCE, Federația Rusă, Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite.