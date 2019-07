Năstase renunță la fotoliul de deputat în favoarea celui de ministru

La o lună distanță după ce a fost învestit în funcția de ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase își anunță demisia din funcția de deputat în Parlament.

„Când le-am cerut cetățenilor din circumscripția 33 să îmi acorde încrederea de a îi reprezenta cu cinste în cel mai înalt for reprezentativ al poporului, m-am angajat să lupt pentru reclădirea în Republica Moldova a democrației și a statului de drept. O luptă, de altfel, pe care am dus-o, de câțiva ani de zile, alături de toți cei care își doresc să trăiască într-o țară în care demnitatea umană și drepturile fundamentale ale cetățenilor să reprezinte reperul călăuzitor al acțiunilor instituțiilor statului. [ … ] Această demisie nu înseamnă nicidecum o abdicare de la lupta de partea binelui, a cinstei, dreptății, demnității și adevărului! Această luptă o voi duce oriunde mă voi afla”, a scris Andrei Năstase pe pagina sa de Facebook.

În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, Andrei Năstase a fost ales deputat în Parlament pe circumscripția nr. 33, care cuprinde suburbiile mun. Chișinău. Astfel, pentru că a fost ales pe cirscumsripție uninominală, dar și pentru că a renunțat la mandatul de deputat, în circumpscripția nr. 33 urmează a fi organizate alegeri parlamentare noi, pentru desemnarea unui nou deputat.

Alegeri noi vor fi organizate și în diasporă, acolo unde a fost aleasă Maia Sandu.