Miniștrii de la Chișinău și Kiev ar urma să discute despre crearea posturilor vamale comune

După formarea Executivului de la Kiev, miniștrii din Guvernul Sandu ar urma să efectueze o vizită în Ucraina. Despre aceasta a anunțat șefa Cabinetului de miniștri, Maia Sandu.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu menționează că l-a felicitat, în cadrul unei discuții telefonice, pe președintele Zelenski pentru scorul obținut de partidul său.

Procesarea a 79,15% dintre procesele-verbale arată că partidul „Slujitorul poporului” a acumulat 42,81% dintre voturile cetățenilor care au participat la alegerile parlamentare anticipate din 21 iulie.

Maia Sandu s-a întâlnit cu Vladimir Zelenski la 11 iulie.