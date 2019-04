Marina Tauber renunță la fotoliul de primar al comunei Jora de Mijloc în favoarea celui de deputat

Primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, a anunțat că renunță la mandatul de ales local pentru a-și exercita funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova. În funcția de primar interimar rămâne, Sergiu Labliuc, viceprimarul comunei.

„Grație susținerii Dvs. am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acum problemele și dorințele Dvs. le pot reprezenta și apăra la un alt nivel, la nivel de stat”, a declarat Marina Tauber, care dă asigurări că „împreună cu echipa partidului „Șor” vor continua să dezvolte și să modernizeze nu doar comuna Jora de Mijloc și orașul Orhei, dar toate localitățile din acest raion”.

Marina Tauber deține funcția de primar al comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, din mai 2018 și este vicepreședinta Partidului „Șor”. Potrivit portalului Anticorupție.md numele Marinei Tauber, anterior președintă a Federației de Tenis din R. Moldova, figurează în raportul Kroll 1 privind furtul unui miliard de dolari din trei bănci devalizate, ea numărându-se printre persoanele care ar fi avut de beneficiat în urma fraudei bancare. Potrivit raportului, Marina Tauber, alături de alți acționari ai Unibank, ar fi acționat concertat în beneficiul lui Ilan Șor. Ca argument, investigatorii dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă. Astfel, o bună parte din ei s-ar fi împrumutat de la două bănci din Letonia pentru a cumpăra acțiuni.

În cadrul unei dezbateri electorale, organizate în aprilie 2018 de postul de televiziune Pro TV, Marina Tauber a confirmat că a luat credite de la banca ABLV din Letonia. „Eu am fost într-adevăr acționara băncii Unibank. Banca a devenit falită și nu cred că pentru acționari aceasta este o noutate pozitivă. Eu nu cred că e o problemă dacă eu am luat undeva credite și am cumpărat acțiuni. De unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele nu cred că este o temă pentru discuțiile publice. Am accesat credite pentru a cumpăra acțiuni”, a subliniat Tauber. Ea însă a refuzat să spună dacă le-a întors, declarând că este „confidențial”.

În perioada 2017-2018 Tauber a obținut venituri de circa 80 de mii de lei cumulativ din salariul de la Primăria Jora de Mijloc, de la AO „Pentru Orhei” și de la Școala Sportivă Specializată Republicană de Tenis. Totodată, aceasta declară un credit bancar contractat în 2017 în valoare de 150.554 lei, la o rată a dobânzii anuală de 18%, scadent în 2019 și un alt împrumut în valoare de 450.000 lei, contractat în 2017 pentru un termen de trei ani, pentru care, însă, este indicată o rată a dobânzii de 0% și nu este indicat creditorul.

Vicepreședinta Partidului „Șor” are în proprietate un apartament de 72.8 m.p., obținut prin moștenire în 2003. În declarația sa de avere și interese personale nu este înscris niciun mijloc de transport. Marina Tauber declară că deține o cotă de participare de 4,6% la Unibank și 51% din compania SRL „Play Inn”, specializată în activitate comercială, unde are și calitatea de fondator.