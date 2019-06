Maia Sandu solicită interzicerea benzinăriilor și magazinelor de tip „duty-free” la intrarea în R. Moldova

Prim-ministra Maia Sandu solicită deputaților din Parlament elaborarea unui proiect de lege prin care să fie anulate benzinăriile „duty-free”, precum și posibilitatea deschiderii magazinelor, barurilor și restaurantelor cu regim „duty-free” la intrarea în R.Moldova și la intrarea în regiunea transnistreană.

„Benzinăriile duty free, magazinele, barurile și restaurantele duty free la intrarea în Republica Moldova și în regiunea transnistreană vor fi interzise. Dincolo de faptul că prevederi legale de genul celor menționate nu există în nicio țară din lume, bugetul public național suportă pierderi de sute de milioane de lei drept urmare a implementării acestor legi, iar beneficiarul acestora este un personaj toxic implicat în afaceri dubioase, inclusiv în furtul miliardului. Actualul Guvern nu doar că nu va admite astfel de inițiative pe viitor, dar și le va anula pe toate cele adoptate de către regimul oligarhic care a condus Republica Moldova până la 8 iunie a.c”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Anterior, deputații Blocului ACUM au elaborat un proiect prin care au cerut abrogarea prevederilor legale care permit vânzarea produselor petroliere fără plata TVA și a accizelor în punctele de control vamal și la ieșirea din țară. Inițiativa deputaților vine după ce încă în octombrie 2018, președintele Igor Dodon a depus o sesizarea la Curtea Constituțională împotriva aceleiași legi, chiar dacă anterior și-a pus semnătura pe proiectul de legalizare a benzinăriilor duty-free.

ZdG a scris că benzinăriile duty-free au devenit lege în R. Moldova în urma unui concurs de circumstanţe dubioase. Amendamentul care a facilitat modificarea legislaţiei a fost propus de un deputat „neafiliat”, fiind votat în lipsa unei expertize anticorupţie, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului şi în lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului. Ca tabloul să fie complet, legea a fost promulgată de preşedintele Igor Dodon fără ca acesta să-i cunoască esenţa. La două săptămâni după ce şi-a pus semnătura peste legalizarea business-ului cu produse petroliere în regim duty-free, Igor Dodon le spunea jurnaliştilor că acesta „e un subiect foarte suspect pentru că ar da posibilitate de contrabandă. Eu proiectul încă nu l-am văzut. Îl vom examina şi vom lua decizia”, declara preşedintele, după ce… îl semnase deja. Între timp, înainte de votul din Parlament, principalul promotor al benzinăriilor duty-free, Ilan Şor, controversatul primar de Orhei, pregătea, prin intermediul companiilor pe care le deţine, terenul pentru lansarea afacerii.