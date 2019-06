Maia Sandu îi cere lui Eduard Harujen, să-și dea demisia. Reacția Procuraturii Generale

Maia Sandu cere demisia procurorului General, Eduard Harunjen, după investigația realizată de RISE Moldova, potrivit căreia în ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate.

În acest context, lidera PAS, îi cere demisia procurorului General, Eduard Harujen. Maia Sandu garantează că „în locul lui va fi angajat un procuror independent care se va ocupa de aplicarea legii față de toți corupții și călăii acestui regim. ”

Solicitată de Ziarul de Gardă, serviciul de presă al Procuraturii ne-a spus că Procurorul General nu comentează declaraţii politice, va veni timpul şi procuratura va veni cu precizările de rigoare.

Potrivit RISE, operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit 52 de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile și chiar jurnaliști. Pe lângă interceptarea convorbirilor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată. În locuințe le-au fost instalate microfoane și camere video.