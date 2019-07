Maia Sandu comentează demisia lui Harunjen

Prim-ministra Maia Sandu îl acuză pe Eduard Harunjen de comiterea mai multor ilegalități în funcția de procuror general și susține că acesta ar urma să fie tras la răspundere chiar dacă a plecat de la șefia Procuraturii Generale.

Joi, 11 iulie, Eduard Harunjen, care se află de la începutul săptămânii în concediu medical, a anunțat prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul PG, că pleacă de la șefia instituției. Se întâmplă deși anterior, acesta a declarat că nu va demisiona benevol, pentru că nu ar avea motive în acest sens. Eduard Harunjen a infirmat orice acuzații la adresa sa, menționând că și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu legea.

La câteva minute după ce a anunțat că a depus cerere de demisie, în care a invocat imposibilitatea exercitării funcției pe motivul agravării stării de sănătate, șeful statului a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Eduard Harunjen.

Pe perioada concediului medical, procuror general interimar a fost desemnat adjuctul său Igor Popa.