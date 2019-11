LIVE/ Toți cei 29 de deputați democrați au participat la discuția cu Dodon. Decizia luată de PD

Toți cei 29 de deputați din fracțiunea Partidului Democrat (PDM) au participat la consultările lansate de președintele R. Moldova, Igor Dodon. După discuțiile cu Dodon, democrații au declarat că nu vor face nicio coaliție de guvernare cu niciun partid.

„PD nu este pregătit să facă o coaliție de guvernare. PDM își are propria agendă. Noi suntem într-un proces profund de resetare sau de reformare a partidului. Noi vrem să ducem până la capăt acest proces. Ar fi o iresponsabilitate să lăsăm țara în prag de iarnă, așa cum vă spuneam, neguvernată, să mergem în alegeri anticipate, ar fi și ele o variantă pentru PD, dar noi avem nevoie să ducem reforma până la capăt. De aceea, avem condițiile noastre, lansate de noi. Dacă va fi lansat un candidat care va lua în calcul parerile și propunerile PD-ului, și nu contează de unde va veni acest prim-ministru, după o discuție pe care o vom avea în organele PDM vom lua o decizie în acest sens. În toată această perioadă noi am fost deschiși pentru discuții. Niciodată nu am fost contactat de liderii blocului ACUM.

Domnul Chicu a fost ministru în guvernul pe care l-am condus, pot să spun că este un profesionist adevarat în domeniul financiar”, a declarat liderul PDM, Pavel Filip.

Până acum, la consultarile cu Dodon au participat PSRM și blocul electoral ACUM.

După întrevederea cu Dodon, socialiștii au declarat că vor o nouă majoritate parlamentară cu cei din blocul electoral ACUM, însă nu o vor pe Maia Sandu la conducerea noului Guvern.

De cealaltă parte, membrii blocului ACUM susțin că nu vor înainta și nu vor susține nicio altă candidatură la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, decât cea a liderul PAS, Maia Sandu.

Consultările cu președintele R. Moldova, Igor Dodon, au loc după ce Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis marți, 12 noiembrie. Moțiunea de cenzură depusă de socialiști a trecut de Parlamentul de la Chișinău cu voturile democraților. În total, au votat 63 de deputați.

Pentru au votat 34 de deputați din PSRM și cei 29 de deputați din PDM. Deputații din Partidul Politic Șor s-au abținut de la vot.

Socialiștii au depus moțiune de cenzură împotriva Cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu, după ce miercuri, 6 noiembrie, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru o nouă modificare la Legea Procuraturii, asta după ce ministra Justiției, Olesea Stamate, a declarat că rezultatele concursului pentru selectarea candidaților la funcția de procuror general vor fi anulate din cauza faptului că procesul a fost viciat.