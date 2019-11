Candidatul ACUM, Andrei Năstase: „Am votat cu certitudinea că de această dată nimeni nu va îndrăzni să ne fure votul”

Alegeri locale generale,turul II. Andrei Nastase, candidatul ACUM la funcția de primar al capitalei şi-a exprimat dreptul la vot alături de soţia şi fiica sa.

„Așa cum am făcut-o de fiecare dată, am votat pentru principiile și valorile în care cred. Am votat pentru principiile și valorile în care cred, pentru oamenii din Chișinău și suburbii, pentru dreptul nostru la o viață mai bună, la bunăstare, echitate socială, într-o societate liberă de minciună, dezbinare, propagandă, trădare, compromis și oportunism Am votat cu certitudinea că de acestă dată nimeni nu va mai îndrăzni să ne fure decizia, votul, așa cum au făcut-o anul trecut”, a declarat Andrei Năstase.