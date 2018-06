Ion Ceban își recunoaște înfrângerea: „Îl voi aștepta zilnic la Primărie, la 8.00, sper să nu întârzie”

Candidatul PSRM la șefia capitalei, Ion Ceban, recunoaște învingerea și susține că nu este dezamăgit de vot, dar respectă alegerea chișinăuienilor. Acesta a ieșit într-o conferință de presă, înainte de numărarea a 100% din procesele-verbale, în cadrul căreia a transmis felicitări noului primar ales al capitalei, Andrei Năstase.

Ion Ceban susține că „Măria sa, alegătorul” a făcut alegerea, de aceea nu este dezamăgit de rezultat, inclusiv pentru că diferența dintre scorurile înregistrate este una foarte mică. Ion Ceban a declarat că votul a fost dat pe criterii politice și geopolitice. În același timp, Ceban susține că PSRM recunoaște aceste alegeri.

„Eu vreau să-l felicit pe Andrei Năstase cu această victorie și să-i doresc succes în implementarea programului pe care și l-a propus la Primărie. Eu voi rămâne alături de chișinăuieni, voi fi în continuare în Consiliul Municipal Chișinău și suntem gata să discutăm, să suținem orice proiect economic și social, așa cum am făcut până acum. Vreau să-i zic domnului Năstase că-l voi aștepta zi de zi la Primărie, începând cu ora 8.00. Sper să nu întârzie. Urmează să vedem cum se vor schimba lucrurile în Chișinău în următoarea perioadă. Mai mult decât atât, nu exclud că peste un an de zile ne vom revedea la următoarele alegeri”, a declarat Ion Ceban, precizând că este nevoie de maturitate și că PSRM recunoaște rezultatele alegerilor, „în pofida tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, în pofida faptului că deși noi am fost acuzați de nu știu care tot felul de lucruri, vedem, până la urmă, că guvernarea și restul, s-a aliat cu cei care au învins în aceste alegeri”.