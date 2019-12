Ion Ceban pleacă la sfârşitul acestei săptămâni într-o vizită de lucru la Kiev

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, va întreprinde la sfârşitul acestei săptămâni, o vizită de lucru în capitala Ucrainei. Anunţul a fost făcut astăzi, 2 decembrie, în cadrul şedinței săptămânale a serviciilor Primăriei.

Întrebat care au fost cheltuielele pentru organizarea vizitei în capitala Federaţiei Ruse acesta a spus că „banii nu au fost luaţi din bugetul primăriei, nu am cheltuit bani publici”.

„Am plătit noi din sursele noastre, aşa a fost să fie. Banii nu au fost luaţi din bugetul primăriei, nu am cheltuit bani publici. Am aflat cu o zi înainte că suntem aşteptaţi la Moscova. Am găsit opţiuni. Nu sunt cele mai mari costuri pentru bilet, cazarea şi mâncarea ne-a fost asigurată. Noi am plătit biletele din sursele noastre”, a susţinut Ceban.