Doi secretari de stat au depus cereri de demisie. Este vorba de secretarul de stat al Ministerului Justițiie, Anatolie Munteanu, dar și secretarul de stat al Ministerului Economiei, Serghei Bucătaru.

În cadrul ședinței de Guvern de astăzi, cabinetul de miniștri au aprobat cele două cereri de demisie.

Demisia celor doi secetari de stat vine la scurt timp după ce Parlamentul a votat modificarea legislației în sensul în care funcția de secretar de stat să devină funcție de demnitate publică.