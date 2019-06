Dodon va merge la Bruxelles și în SUA. Cum răspunde președintele când este întrebat dacă planifică o vizită și în România

Președintele Igor Dodon urmează să meargă în timpul apropiat în prima sa vizită de lucru în SUA. Totodată, șeful statului are planificată și o vizită oficială la Bruxelles, aceasta fiind cea de-a doua plecarea în capitala Belgiei de la învestirea sa în funcție.

„Am discutat cu partenerii occidentali o posibilă vizită oficială a mea la Bruxelles în timpul apropiat și probabil, va fi o vizită de-a mea în SUA, în septembrie-octombrie. Lucrul acesta pot să vi-l confirm”, a menționat Dodon în cadrul unui briefing de presă.

În cei doi ani de mandat, președintele Igor Dodon a efectuat aproape 40 de vizite de lucru în străinătate, dintre care 46% au fost deplasări efectuate doar în Federația Rusă. În contextul în care de învestirea sa în funcție nu a avut nicio deplasare în România, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă nu planifică să meargă și peste Prut într-o vizită de lucru.

„Am avut o discuție bună cu consilierul politică externă al domnului Iohannis. Am înțeles că ei au rămas plăcut surprinși de poziția președintelui R. Moldova. Am spus că sunt pentru relații bune cu frații români. Nu avem subiecte problematice, doar cu un singur subiect – păstrarea statalității. În rest, e bine cu românii. Trebuie să discutăm și cred că vor fi discuții și cu ei”, a declarat președintele.

De la învestirea lui Igor Dodon în fotoliul de președinte al R. Moldova, din bugetul de stat au fost cheltuiți 2,7 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile de deplasare peste hotare a șefului statului. Potrivit datelor furnizate de Președinție, doar 13% dintre deplasările peste hotare au avut drept destinație un stat din Uniunea Europeană, iar 46% au fost deplasări efectuate doar în Federația Rusă.