Dodon se laudă că are relații bune cu țările europene, în timp ce ele nu-l primesc

Igor Dodon, președintele R. Moldova, a răspuns ieri, 21 noiembrie, în cadrul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare Odnoklassniki, la o serie de întrebări privind relațiile sale cu țările europene. Dodon se laudă că are „relații destul de bune” cu liderii țărilor UE, în timp ce mai mulți experți politici constată că șeful statului nu este acceptat în multe capitale ale lumii.

În cadrul transmisiunii live de ieri, Igor Dodon a menționat și întâlnirea cu președintele Italiei și premierul Ungariei.

„Recent, m-am întâlnit cu președintele Italiei. Am discutat multe probleme actuale. El mi-a promis că în anul viitor va face o vizită oficială în Moldova. Totodată, cu câteva luni în urmă m-am întâlnit cu premierul Ungariei. Am găsit cu el limbă comună și am constatat cu plăcere că părerile noastre coincid în proporție de 90 la sută. În viitorul apropiat voi întreprinde mai multe vizite oficiale în alte țări europene”, a menționat Dodon.