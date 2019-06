Dodon: „În aeroport sunt două intrări separate, pe unde intra Șor și Plahotniuc. Ei treceau fără control de bagaje, acte, nimic”

Șeful statului, Igor Dodon, susține că atât fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, cât și deputatul Ilan Șor dețin mai multe identități. Totodată, acesta precizează că la Aeroportul Internațional Chișinău sunt mai multe ieșiri separate, pentru Șor și Plahotniuc, atunci când cei doi plecau din R. Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.

„Eu niciodată nu am mers cu mașina, iar eu sunt președinte, prin intrarea separată să intru până la treptele avionului. În aeroport sunt două intrări separate, pe unde intra Șor și Plahotniuc. Ei treceau fără control de bagaje, acte, nimic. Ei treceau cu mașinile separate și direct la avion. Am informații că ei aveau câte 2-3 identități, pașapoarte pe diferite nume, făcute la Registru. Noi cunoaștem și familiile pe care aceștia le aveau”, a declarat Dodon.

Totodată, Dodon susține că nu cunoaște unde se află în acest moment fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc.

Tot în cadrul acestei emisiuni, Igor Dodon, a declarat că răsturnarea de situație, care a avut loc începând cu 8 iunie curent, a fost o mișcare gândită și analizată. Totodată, acesta consideră că în urma deciziilor din acele zile, s-a ales cu un dușman pe viață.