DOC/ Deputații socialiști propun ca ambalajele medicamentelor să fie scrise în „limba moldovenească” și în limba rusă

Deputații fracțiunii PSRM au alcătuit un proiect de lege care prevede ca toate medicamentele ce se vând în farmaciile din R. Moldova să conțină informații în „limba moldovenească” și obligatoriu în limba rusă. Proiectul de lege al socialiștilor a fost examinat astăzi, 27 noiembrie, în cadrul Comisiei Administrație Publică.

Despre această inițiativă legislativă a anunțat deputatul PAS, Petru Frunze, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit proiectului, toate informațiile despre medicamente sau despre serviciile oferite consumatorilor trebuie să fie comunicate inclusiv verbal în „limba moldovenească” și limba rusă.

Totodată, deputatul accentuează că piața medicamentelor are un circuit internațional, respectiv, nu se poate indica pe ambalajul unui medicament „limba moldovenească” care nu este recunoscută la nivel internațional.

Proiectul de lege al deputaților socialiști urmează să fie examinat în plenul Parlamentului.

Cum explică socialiștii necesitatea acestui proiect de lege?

Deputatul socialist, Grigore Novac, este de părere că acest proiect este de o importanță majoră pentru o bună parte din cetățenii R. Moldova.

„Cetățenii au dreptul să se informeze corect și obiectiv vis a vis de orice informație. Ceeea ce ține de medicamente, de sănătatea omului, acest lucru este mai mult ca necesar, or noi avem în R. Moldova mai mulți aloligvi și cetățeni care, din cauza vârstei înaintate nu înțeleg ce scrie pe ambalajele medicamentelor. Orice proiect care este înrtegistrat în Parlament și care urmează să fie votat, nu trebuie să conțină elemente de neconstituționalitate, or în art. 13 din Constituția R. Moldova, scrie că limba este moldovenească. Poate ceva s-a schimbat și eu nu am observat? Pentru a exclude momentele care ar pune proiectul propriu-zis în contradicție cu legea supremă, este oportun de a veni cu așa formulă”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, deputatul socialist, Grigore Novac.