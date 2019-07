Dispoziții ale noului primar interimar: Au fost numiți doi șefi de direcții și doi consilieri

Direcția generală transport public și căi de comunicație va fi condusă de către Oleg Caraman, iar șefă a Direcției generale finanțe a fost numită Olesea Pșenițchi. Dispoziții în acest sens au fost semnate de către primarul general interimar al capitalei, Adrian Talmaci.

Caraman și Pșenițchi au fost anterior șefi adjuncți și vor conduce cele două direcții până când Consiliul municipal Chișinău (CMC) va organiza concurs.

Cei doi vor exercita funcțiile de șefi de direcții după ce Octavian Lungu și Olga Rusu au demisionat.

Totodată, Pavel Perju și Victor Pruteanu au fost numiți în calitate de consilieri în cadrul Cabinetului primarului general.