Dezvăluiri din Parlament: sumele de bani pentru care ar fi fost cumpărați deputații transfugi

Cei 14 deputați care au părăsit PCRM în decembrie 2015 ar fi fost cumpăraţi de Partidul Democrat (PDM) cu sume de sute de mii de euro. Declarația aparține deputatei PCRM, Inna Șupac, care, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, a vorbit și despre sumele de bani primite de foștii săi colegi de partid pentru a ieși din PCRM și a adera ulterior la PDM.

Deputata susține că, în fiecare lună, deputaţii transfugi ar mai primi şi o bursă specială de câteva mii de euro din partea PDM, „ca să nu uite să ridice mâna atunci când e nevoie în şedinţele parlamentului şi să apese butonul microfonului cât mai rar”.

„Noi am vorbit şi despre sumele care se vehiculează în societate, de la 200 de mii până la 500 de mii de euro pentru un deputat. Suma a depins de funcţia pe care deputatul respectiv o ocupa. Şi nu am în vedere doar PCRM. Constatăm că topul negativ aparţine Partidului Liberal Democrat (PLDM) de la care au plecat 18 deputaţi. Se presupune că cei care ocupau locuri mai vizibile în partid sau în parlament au primit mai mult. Pe lângă asta, în fiecare lună, deputaţii respectivi mai au şi o bursă specială de câteva mii de euro din partea PDM, ca ei să nu uite să ridice mâna atunci când e nevoie în şedinţele parlamentului şi să apese butonul microfonului cât mai rar. Deocamdată vedem că ei se descurcă bine cu această sarcină venită de la PDM”, a declarat Inna Șupac.

Deputata spune că își amintește foarte bine ziua în care colegii săi și-au anunțat plecarea din partid.

„Tocmai ajunseserăm la sediul PCRM când un coleg mi-a spus că, iată, chiar în acest moment, începe o conferinţă de presă la care participă mai mulţi deputaţi de-ai noştri. Pentru noi a fost o surpriză neplăcută, fiindcă din cei 14 deputaţi, 6 erau membri ai executivului politic al PCRM, care avea în acel moment 8 membri. Din cei 14, şapte erau primii secretari la comitetele noastre raionale. Pentru mine a fost surprinzător pentru că niciunul din cei 14 nu ţin minte vreodată, la vreo şedinţă la care am participat şi eu, să fi fost împotriva unor decizii, să fi spus „staţi puţin, eu consider că noi trebuie să mergem pe altă cale” şi să vină cu argumente. Din contra, erau oameni care întotdeauna aplaudau, care nu spuneau nimic niciodată, nu aveau întrebări. Am văzut că, la acea conferinţă de presă, ei au spus că în PCRM este dictatură, că Voronin nu le dă voie să-şi exprime opiniile. Staţi puţin, dar când aţi încercat să faceţi acest lucru? Pentru noi, din start era clar că altceva a stat în spatele acestor acţiuni”, susține Inna Șupac.