Despre ce au discutat Maia Sandu şi vicepremierul Federației Ruse, Dmitrii Kozak

Pim-ministrul Maia Sandu a discutat subiecte de pe agenda bilaterală moldo-rusă cu vicepremierul Federației Ruse, Dmitri Kozak. Interlocutorii au subliniat necesitatea relansării comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică, inclusiv în vederea eliminării tarifelor vamale pentru 14 categorii de produse, introduse în 2014, și a rezolvării problemelor transportatorilor.

Părțile au subliniat și disponibilitatea de a relansa un dialog politic constructiv, bazat pe respect reciproc față de interesele naționale.

În contextul discuțiilor despre regiunea transnistreană, prim-ministra a atras atenția interlocutorilor asupra necesității de a opri schemele ilegale de comerț care dăunează tuturor statelor din vecinătate, dar și asupra necesității de a asigura transparență și previzibilitate în aprovizionarea regiunii cu gaze naturale.

Tot astăzi, într-un briefing de presă susținut de președintele IgorDodon, vicepremierul rus, Dmitri Kozak a felicitat R. Moldova cu rezolvarea crizei politice, menționând că Federația Rusă își dorește reluarea relațiilor cu R. Moldova.

