Demisii la Primărie. Șefii direcțiilor generale transport public și finanțe au plecat din funcții

Şefa Direcției generale finanţe din cadrul Primăriei, Olga Ursu, şi şeful Direcției transport public și căi de comunicație, Octavian Lungu, au demisionat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Vasile Chirilescu, aceştia au plecat din funcţii din propria iniţiativă.

Șefa Direcției generale finanțe, Olga Rusu a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru funcția respectivă la 4 aprilie 2018. Până a ocupa şefia Direcţiei, Olga Ursu a fost consiliera fostei primare interimare a capitalei, Silvia Radu. Anterior, Ursu a activat într-o companie privată cu capital străin.

Octavian Lungu a devenit şef al Direcției transport public și căi de comunicație la 29 martie, curent, prin dispoziția fostului edil al capitalei, Ruslan Codreanu. Pană a deveni şef al Direcţiei, Lungu a ocupat funcţia de director în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din ianuarie, 2014.

Octavian Lungu a deținut funcții importante și în alte instituții și întreprinderi de stat, precum consilier al ministrului MTID, dar și președinte al CA ale Air Moldova, MoldAtsa și Aeroport Handling.

După demisia celor doi, interimatul funcţiilor vor fi ocupate de şefii adjuncţi ai direcţiilor. Adrian Talmaci, noul primar interimar al Chişinăului, urmează să semneze o decizie în acest sens în următoarele zile.