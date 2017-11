Declarațiile politicienilor după ce au votat la referendum. Cașu: „Am votat pentru o primărie ca la Bălți”. Greceanîi: „Chișinăul putea fi o bombonică”

De la primele ore ale dimineții, mai mulți politicieni și-au exprimat deja votul în cadrul referendumului privind revocarea din funcție a primarului general al mun. Chișinău. La ieșirea de la urne, Zinaida Greceanîi, președinta Partidului Socialiștilor, a declarat că „din câte milioane s-au furat în Primărie, Chișinăul putea fi o bombonică”, iar Ilian Cașu, vicepreședintele Partidului Nostru, a declarat că își dorește la Chișinău o primărie ca cea de la Bălți, condusă de șeful său de partid, Renato Usatîi.

Ilian Cașu, vicepreședintele Partidului Nostru: „Am votat, în primul rând, pentru transparență în primăria municipiului Chișinău. Am votat pentru o primărie precum cea care funcționează acum în orașul Bălți, unde primar este Renato Usatîi cu echipa sa. Câțiva ani în urmă a fost făcut un sondaj de către IDIS Viitorul și primăria condusă de Renato Usatîi a desemnată ca cea mai transparentă primărie din țara noastră. Asta e important pentru că e primul indiciu că în primărie nu e corupție. Eu pentru asta am votat ca chișinăuian. Am votat împotriva gheretizării, împotriva neregulilor care sunt acum în grădinițe”

Zinaida Greceanîi, președinta Partidului Socialiștilor: „Orice cetățean căruia nu-i este indiferent ce se întâmplă în capitala noastră trebuie să vină astăzi la acest referendum. Să spunem că noi vrem o altă viață, că Chișinăul trebuie să fie mai confortabil, să scăpăm de gropile acestea, de urgia care se întâmplă în municipiul Chișinău. Pe urmă cetățenii să-și aleagă un primar, un gospodar pe care să-l vadă-n fruntea capitalei”.

Întrebată dacă nu ar fi fost mai bine ca cele 10 milioane de lei care s-au cheltuit pentru organizarea referendumului să fie investite în proiecte pentru oraș, Greceanîi a replicat că „din câte milioane s-au furat în Primărie cred că se putea foarte multe de făcut. Chișinăul putea fi o bombonică. 10 milioane nu sunt nici a treia parte din cât se încasează la bugetul municipal”

Ion Ceban, președintele fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău: „Am votat ca să fie orașul mai frumos, mai confortabil, mai comod, mai bun, mai prietenos pentru toți. În cazul în care referendumul nu va trece sunt prevederi legislative foarte clare, dar vom anunța, dacă va fi cazul, despre acțiunile pe care le vom întreprinde. Noi am chemat oamenii să voteze, deja e opțiunea lor ce fac”.