Liderii PDM și PSRM susțin că cele două partide au viziuni comune în ceea ce privește domeniul social, însă opiniile cu privire la domeniul politic sunt diferite. În urma consultărilor comune, inițiate de președintele Dodon, democrații și socialiștii au anunțat că urmează să analizeze situația creată și să vină ulterior cu o decizie.

„Sau se crează o guvernare stabilă, sau mai mergem încă o dată la cetățeni, ca să ne judece și să spună ce vor, pentru că astăzi este situația care este. Noi astăzi regretăm că nu a venit la discuție și Blocul ACUM”, a spus Zinaida Greceanîi.



Președinta socialiștilor a menționat că în cadrul discuțiilor, PDM și PSRM și-au reiterat pozițiile. Aceștia au stabilit că au păreri similare în ceea ce vizează domeniul social, însă pe unele poziții au „divergențe politice, destul de mari”.



Astfel, urma consultărilor cu democrații, socialiștii urmează să convoace organele de conducere ale partidului, pentru a stabili deciziile pe care le vor lua ulterior.

„Am constatat că în ceea ce privește unele momente sociale, am găsit subiecte unde avem viziuni comune, dar am găsit și divergențe în ceea ce privește dimensiunea politică. După schimbul de opinii urmează să analizăm cu colegii ce am auzit, să vedem pe cât este de posibil să continuăm discuțiile, și dacă, în general, este posibil un dialog constructiv între cele două formațiuni”, a menționat și Vladimir Plahotniuc.

Președintele Igor Dodon i-a invitat la consultări comune pe liderii Partidului Democrat, Partidului Socialiștilor, dar și ai Blocului ACUM, doar că cei din urmă au refuzat invitația. Propunerea consultărilor vine după ce la o lună de la alegeri nu a fost formată încă o majoritate parlamentară.