Cum explică Maia Sandu decizia de a candida în diasporă

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat ieri, 2 ianuarie 2019, în cadrul unei conferințe de presă, că va candida pe circumscripția 50, Europa de Vest. Maia Sandu susține că prin această decizie „și-a asumat sarcina de a convinge cât mai mulți concetățeni din diasporă să depună un efort și să vină pe 24 februarie la secțiile de vot în număr cât mai mare”.

Lidera PAS mizează pe votul celor peste 138 000 de cetățeni moldoveni care și-au dat votul pentru ea la alegerile prezidențiale din 2016.

„Dragi prieteni din diasporă și de oriunde, am auzit astăzi mai multe opinii cu privire la faptul că am decis să candidez pe circumscripția 50 – Europa de Vest. Întotdeauna există argumente pentru o decizie sau alta. De această dată, mi-am asumat sarcina să conving cât mai mulți concetățeni din diasporă să depună un efort și să vină pe 24 februarie la secțiile de vot în număr cât mai mare. Există mulți oameni valoroși în fiecare țară de pe continentul european potriviți pentru a reprezenta diaspora, însă am considerat că ACUM este necesară înaintarea unui candidat unic, susținut de peste 138 000 de oameni în 2016, cărora le mulțumesc enorm pentru sprijin. Sper că la aceste alegeri vor ieși la vot și mai mulți. Prezența mare la vot a cetățenilor noștri din diaspora europeană va însemna nu doar câștigarea circumscripției, dar și câteva mandate în plus pe listă, suficient pentru ca ACUM să facem schimbarea. Învingem ACUM”, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare.