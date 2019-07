Cum comentează Popenco declarațiile despre întâlnirea lui Filat cu Plahotniuc la CNA

Șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Adrian Popenco, neagă că Vlad Filat s-ar fi întâlnit în 2015 cu Vlad Plahotniuc într-un birou de la Centrul Național Anticorupție (CNA) în care se afla el. De asemenea, procurorul susține că nu va comenta declarațiile ex-premierului și că pe acest caz „a fost întocmit un raport”.

„Este categoric exclus să fi avut loc așa ceva. În calitatea mea de procuror, eu nu dispuneam și nici nu dispun de pârghii legale pentru a organiza vizite de genul dat. Absolut exclus. Pot să vă spun un lucru – sunt niște declarații lipsite de orice suport faptic, dar e foarte ușor din ele să faci știri”, a afirmat acesta pentru ZdG.

Purtătorul de cuvânt al CNA nu a răspuns la telefon pentru a ne spune dacă a avut loc o asemenea vizită.

Totodată, referitor la faptul că el ar fi primit bani din frauda bancară, așa cum a spus Filat în prima parte a interviului de la TV 8, Popenco a menționat că „sunt niște insinuări, eu nu știu de ce dumnealui le lansează, eu nu le voi comenta”.

Adrian Popenco este procurorul care l-a audiat pe Ilan Șor în 2015, după ce acesta a depus un autodenunț împotriva lui Vlad Filat. El a revenit la Procuratura Anticorupție (PA) în funcția de șef adjunct la scurt timp după ce Adriana Bețișor a renunțat la funcția de procuror-șef interimar al PA. Anunțul despre revenirea lui Popenco la PA nu a fost făcut public, iar informația a fost confirmată de procurorul general Eduard Harunjen doar după ce acesta a fost apelat de reporterii ZdG.

Procurorul general ne-a comunicat că numirea lui Popenco șef-adjunct la PA nu este o funcție de perspectivă, ci doar „o chestiune de necesitate”.

La 15 octom­brie 2015, Vlad Filat a fost reţi­nut de ofi­ţe­rii şi pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie. Cu doar trei zile mai devreme, Ilan Şor, afa­ce­ris­tul şi pri­ma­rul de Orhei, a depus un auto­de­nunţ, iar marţi, 13 octom­brie, acesta a fost audiat la sediul său din incinta Casei Sin­di­ca­te­lor de şeful inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, Adrian Popenco. În auto­de­nunţ, Şor a recla­mat că i-ar fi dat în ulti­mii cinci ani fos­tu­lui pre­mier Filat apro­xi­ma­tiv 250 mili­oane de USD în schim­bul unor ser­vi­cii, dar şi că ar fi fost par­te­ner cu lide­rul PLDM în câteva afa­ceri, inclu­siv în cea legată de Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM).