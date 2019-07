Cum a devenit milionar? Ministrul Economiei face precizări referitor la averea sa

Noul ministru al Economiei, milionar conform declarației de avere și interese depuse la accederea în funcție, susține că a intuit despre faptul că presa va scrie la acest subiect. Într-o postare pe Facebook acesta explică cum a ajuns să deține o astfel de avere.

Potrivit acestuia, „din cauza că oamenii de stat s-au îmbogățit pe spatele cetățeanului și pe falimentarea Republicii Moldova”, a devenit o rușine ca un funcționar să declare averea sa adevărată.

Vadim Brînzan vine la șefia Ministerului Economiei cu o avere impresionantă: cinci apartamente, o vilă, două case de locuit, cinci mașini, dar și peste două milioane de dolari în conturile bancare. În declarația de avere și interese depusă la accederea în funcție, acesta mai declară că deține împreună cu familia sa și acțiuni în două companii americane – acțiuni care sunt apreciate la valoarea de 3 200 000 USD.