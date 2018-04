Culisele plecării deputatului Dudoglo din PDM și Parlament

Deputatul Nicolai Dudoglo părăsește partidul Democrat din Moldova și renunță la mandatul de parlamentar. Decizia este luată de Dudoglo după ce PDM i-a cerut explicații privind implicarea sa în asociaţia obştească „Noua Găgăuzie”, care, susțin democrații, a devenit o mişcare cu obiective politice ce nu se încadrează în politica promovată de partid. Impus să aleagă între statutul de membru al PDM și cel de fondator al asociației obștești, Nicolai Dudoglo susține că prioritar pentru sine este relansarea mișcării „Noua Găgăuzie”. Deputatul invocă faptul că motivul ar fi dorința sa de a face Găgăuzia o regiune puternică și un model național de dezvoltare a unei unități teritoriale autonome în limitele cadrului legislativ existent în R. Moldova. Potrivit lui Dudoglo, în perioada mandatului său a fost nevoit să se abțină de la promovarea unor proiecte privind UTA Găgăuzia, deoarece are o altă viziune decât conducerea PDM privind regiunea din sud-vestul țării. Plecarea lui Dudoglo din PDM a fost anticipată de presa din regiune, care a scris recent că Nicolai Dudoglo ar urma să se depărteze fictiv de partid pentru a-și întări pozițiile înainte de alegerile parlamentare din toamna acestui an, când acesta va candida în circumscripție uninominală.

Anunțul privind decizia de a renunța la mandatul de deputat și carnetul de membru al PDM, Nicolai Dudoglo l-a făcut la 27 aprilie pe o rețea de socializare, acolo unde a precizat că a avut o discuție cu conducerea partidului. Deputatul nu menționează cu cine anume a purtat discuții în cadrul cărora și-a expus poziția față de Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Contactat de ZdG, Nicolai Dudoglo a declarat că nu poate să discute și ne-a îndemnat să revenim peste câteva ore cu un apel. Apelat ulterior, pentru a-l întreba dacă depărtarea de PDM este generată de intenția sa de a candida pentru un mandat în Parlament pe liste uninominale, acesta avea telefonul deconectat.

Relația dintre PDM și Mișcarea Obștească „Noua Găgăuzie” are o istorie de aproape șase ani. În noiembrie 2012, Mişcarea „Noua Găgăuzia”, condusă de Nicolai Dudoglo, pe atunci primar de Comrat, a fuzionat cu Partidul Democrat din Moldova. Decizia a fost adoptată la Congresul al III-lea al Mişcării prin votul unanim al celor circa 1 400 de delegaţi, în prezența lui Marian Lupu, liderului de atunci al PDM. Lupu califica decizia drept una istorică, deoarece „pune bazele unei colaborări în direcţia integrării elitei politice din autonomie în sistemul politic la nivel naţional” și anunța că reprezentanții „Noua Găgăuzie” vor fi prezenţi şi în organele de conducere ale partidului. La rândul său, Nicolai Dudoglo declara că „PDM este formaţiunea politică care promovează principiile şi obiectivele apropiate Mişcării „Noua Găgăuzia”. Dudoglă declara că toţi cei aproximativ 14 500 de membri ai Mişcării Obşteşti vor adera la Partidul Democrat. De asemenea, în cadrul Congresului, Dudoglo a prezentat în faţa delegaţilor cererea sa de aderare la PDM. Imediat după aderarea Mișcării la partid, PDM se lăuda că a devenit cel mai reprezentativ partid din Găgăuzia, deţinând şi majoritatea în Adunarea Populară.

În mai 2017, mai mulți deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei, aleși drept candidați independenți, au aderat la Mișcarea „Noua Găgăuzie”, afiliată Partidului Democrat din Moldova. Presa din regiune a scris că la 13 mai 2017 a avut loc ședința Mișcării în cadrul căreia, președintele organizației, Nicolai Dudoglo, a declarat că „Noua Găgăuzie” ar fi devenit „o platformă bună pentru unirea tuturor formațiunilor patriotice sănătoase din Găgăuzia”.

Recent, regiunea fost împânzită cu panouri stradale cu mesajele „Găgăuzia – teritoriul liber de unionism și separatism”, „Suntem împotriva unirii Moldovei cu România”, semnate de Nicolai Dudoglo. În aceeași perioadă, portalul gagauzhalk.com a scris că Nicolai Dudoglo ar urma să părăsească fictiv PDM-ul pentru a avea mai multe șanse la alegerile parlamentare din toamna acestui an, când va candida pe circumscripție uninominală, deoarece PDM nu s-ar bucura de simpatia locuitorilor din regiune, ceea ce ar influența negativ rezultatele lui Dudoglo în scrutin.

Abordat de ZdG, purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, a negat că ar fi vorba despre o plecare fictivă a lui Dudoglo și a declarat că motivele nu sunt decât activitățile deputatului în formațiunea „Noua Găgăuzie”, care s-ar fi transformat într-o mișcare politică cu alte principii decât cele ale Partidului Democrat.

Întrebat despre relația actuală dintre PDM și „Noua Găgăuzie”, având în vedere declarațiile de rezonanță făcute la momentul fuzionării celor două structuri, purtătorul de cuvânt al partidului a punctat că nu poate fi vorba despre o cooperare.

„Nu pot să pun că există o relație, fiindcă la momentul de față obiectivele urmărite de PDM sunt foarte clar expuse și de fiecare dată am avut o continuitate sub acest aspect, dar ceea ce ține de structura regională ea un pic diferă de ideile pe care le are Partidul Democrat. Nu poate fi nici vorbă despre o cooperare mai strânsă. La nivel de R. Moldova pot fi și discuții, dar nu mai mult. De aceea, și cazul Dudoglo a fost un exemplu, o demonstrație a faptului că atunci când o structură nu promovează aceleași interese pe care le are Partidul Democrat în contextul integrării europene, nu poate fi vorba despre un dialog ulterior, un consens în acest sens”, a punctat Gamurari.