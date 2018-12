Cine sunt Otilia Drăguțanu și Silvia Radu, candidatele surpriză din lista Partidului Democrat

Otilia Drăguțanu, soția guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei din perioada fraudei bancare, Dorin Drăguțanu, dar și Silvia Radu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sunt două dintre surprizele Partidului Democrat din Moldova (PDM) pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Otilia Drăguțanu este a 11-lea pe lista condusă de Vladimir Plahotniuc, în timp ce Silvia Radu ocupă locul 20.

Otilia Drăguțanu este femeie de afaceri. În ianuarie 2017 a fost aleasă în funcția de președintă a Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova.

ZdG a scris anterior că până în 2009, Otilia Drăguțanu avea înregistrată pe numele ei o singură firmă, „Anodilia” SRL, fondată în 2002 împreună cu verişorul său, Anatolie Palade. SRL-ul este deţinătoarea brandurilor Berlizzo Group, care implică Berlizzo Translations (birou de traduceri), Berlizzo Events (organizarea evenimentelor) şi Communications Boutique (consultanţă şi servicii de relaţii publice). Celelalte firme ale Otiliei Drăguţanu, „Caro Travel” (agenţie de turism), „Conviot” (publicitate), „Otidia” (comerţ) şi „Mandot” (patiserie) au fost fondate în anii 2011-2012, când soţul său era în prim-planul evenimentelor publice, fiind guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.

Şi firma „Anodilia” SRL, fondată în 2002, a cunoscut succesul doar în ultimii ani, când a avut acces la câteva contracte substanţiale cu instituţii de stat. În august 2014, firma soţiei ex-guvernatorului a obţinut un contract în valoare de 2,88 milioane de lei pentru servicii de organizare şi desfăşurare a Festivalului „Ziua Vinului 2014”. În noiembrie 2014, între Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, care a organizat licitaţia, şi firma Otiliei Drăguţanu a fost semnat un acord adiţional de micşorare, prin care suma contractului a fost redusă cu 770 mii de lei. În noiembrie 2014, „Anodilia” SRL a câştigat licitaţia organizată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) pentru servicii de elaborare a concepţiei şi realizarea regiei sărbătorii Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare.

Contractul, în valoare de 183 mii de lei, a revenit firmei familiei Drăguţanu în urma unei licitaţii la care a participat un singur agent economic, câştigătorul. În decembrie 2014, „Anodilia” a obţinut un alt contract, în valoare de 260 mii de lei, pentru servicii de organizare şi desfăşurare a Vernisajului Vinului în Chişinău, licitaţie organizată, la fel, de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, instituţie din subordinea MAIA. Şi în 2015, SRL-ul a continuat să adune bani din contracte cu statul. Astfel, în februarie 2015, „Anodilia” câştigă licitaţia organizată tot de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului pentru servicii de organizare şi desfăşurare a Salonului de Divin din data de 18 februarie 2015. Pentru aceste servicii, s-au plătit 276 mii de lei.

Pe 27 aprilie 2015, SRL-ul Otiliei Drăguţanu a dat lovitura cu un contract mult mai bănos, în valoare de 3,094 milioane de lei, semnat cu Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi promovarea a Exportului din Moldova, instituţie de stat care activează în coordonare cu Ministerul Economiei pentru „servicii de organizare a evenimentelor”.

Dorin Drăguțanu, soțul Otiliei, a deținut funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei în perioada 2009-2016, perioadă în care din sistemul bancar a fost furat aproximativ 1 miliard de USD.

O altă surpriză din lista PDM este Silvia Radu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care a susținut că nu are nicio legătură cu PDM, deși existau mai multe tangențe clare între numirile ei în diferite funcții și activitatea PDM.

Silvia Radu a ajuns în politică în 2016, când a candidat independent la alegerile prezidențiale. Atunci, deși a investit 4,6 milioane de lei, a obținut 5635 de voturi (0,37%), dintre care 1472 au fost în Chișinău. Radu s-a clasat doar pe locul opt din cei nouă concurenți din electorală. A depășit-o doar pe Ana Guțu, candidata partidului Politic „Dreapta”, dar a obținut de două ori mai puține voturi decât activista Maia Laguta.

Silvia Radu a revenit în viața publică și politică de la Chișinău în noiembrie 2017, fiind instalată, surprinzător, în fotoliul de primar interimar al mun. Chișinău de Nistor Grozavu, viceprimar, cel care preluase funcția de primar interimar după suspendarea din funcție a lui Dorin Chirtoacă din cauza unui dosar penal.

Ulterior, Silvia Radu a candidat la funcția de primar, în calitate de candidat independent. Deși susținea că nu are nicio legătură cu PDM, ea a fost susținută masiv de televiziunile trustului media controlat de Vladimir Plahotniuc.

În electorala din 2016, peste 2,4 milioane de lei din bugetul Silviei Radu s-au cheltuit pentru publicitate electorală la Prime TV, a politicianului Vladimir Plahotniuc, liderul PDM. În campania din 2018, televiziunile din trustul lui Plahotniuc au susținut-o pe gratis.

Primul raport de monitorizare a comportamentului mass-media în electorală, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la 2 mai 2018, demonstrează că radiodifuzorii naționali Prime TV, Canal 2 și Publika TV, care au anunțat că nu vor avea dezbateri electorale, au difuzat mai multe materiale cu caracter electoral, direct și indirect, în buletinele de știri, favorizând-o masiv pe candidata independentă Silvia Radu. Și cel de-al doilea raport a venit cu aceleași concluzii.

După ce nu a reușit să ajungă în funcția de primar al Capitalei, în luna septembrie 2018, Silvia Radu a fost numită ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în Guvernul Filip, deși a declarat anterior că nu va accepta nici o funcție în Guvernul Filip. Ea spunea și atunci însă că este un candidat independent.

„A fost o propunere neașteptată. M-am gândit, am analizat și după ce mi-a fost prezentat proiectul, care presupune o abordare de management instituțional dinamic, am acceptat. Sunt un om format în zona managementului, am o experiență care poate fi folosită și cred că acest lucru mă poate ajuta la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social. În calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune și de echitate socială”, a scris Silvia Radu pe pagina sa de Facebook, după numirea în funcție.

O altă surpriză este prezența pe liste a ex-fotbalistului Radu Rebeja. Acesta a fost căpitanul echipei naționale de fotbal a R. Moldova, iar ulterior a activat ca vicepreședinte al Federației Moldovenești de Fotbal. Acum, Rebeja este secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Din lista PDM pentru circumscripția națională lipsește numele lui Marian Lupu, fostul președinte al partidului, actualii deputați Constantin Țuțu sau Valentina Buliga. În schimb, în listă se regăsesc foști deputați PLDM și PCRM, care au aderat la PDM în perioada exercitării mandatului de deputat în legislatura anterioară.

