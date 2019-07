Cine sunt cei doi membri ai PDM înaintați în Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare

Pentru că au lipsit de la ședința Parlamentului din 10 iunie, atunci când a fost aprobată hotărâre de constituire a unei Comisii de anchetă pentru investigării fraudei bancare, Partidul Democrat a înregistrat în Parlament o hotărâre prin care înaintează doi deputați democrați în comisia respectivă.

Astfel, Partidul Democrat îl înaintează în această comisie pe fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, dar și Vladimir Cebotari.

În prezent, din cadrul comisiei fac parte trei din partea PSRM (Vladimir Golovatiuc, Adrian Lebedinschi și Vladimir Țurcan), dar și trei deputați din partea Blocului ACUM (Alexandru Slusari, Dumitru Alaiba și Lilian Carp).