Cine este consiliera Maiei Sandu pe comunicare

Jurnalista Anastasia Condruc, care a locuit în ultima perioadă în Spania, a devenit consiliera pe comunicare a premierului Maia Sandu.

Condruc a absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism. Ea a activat drept coordonator de comunicare, reporter, traducător, editor și producător al emisiunilor de divertisment și profesor de limbă engleză. În Barcelona a realizat documentare asupra situației financiare internaționale.

În 2016, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, activista civică a fondat grupul de pe Facebook „Adoptă un vot”, prin intermediul căruia au fost mobilizați alegătorii din diasporă.

„Nu am nevoie, neapărat, de un set de condiţii. Aş reveni dacă m-aş plictisi şi aş decide să locuiesc aici câţiva ani pentru a dezvolta o afacere, bunăoară în media. Nu am pretenţii prea mari. Ar fi bine, clar, ca oamenii să nu plece, dar eu nu văd un impediment în faptul că Moldova este acum într-o stare dezastruoasă. Venirea mea acasă ar fi doar de ajutor pentru scoaterea ţării din această situaţie. Nu planific, deocamdată, dar dacă apare o oportunitate sau dacă o să-mi fie foarte dor de ai mei, voi reveni”, a declarat tânăra în 2017, fiind întrebată, în cadrul unui interviu acordat pentru ZdG , în ce condiții ar reveni acasă.

Anterior, Guvernul Sandu a îndemnat cetățenii plecați în afara țării să revină acasă și să candideze la funcțiile publice.