Chicu spune că nu a participat la protestul din fața Președinției

Premierul Ion Chicu susține că nu a participat în iunie la protestul din fața Președinției Republicii Moldova, ci doar la acțiunea organziată de Partidul Democrat din Moldova (PDM) în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), după care a plecat la Ministerul Finanțelor.

„Am fost în PMAN, pentru că am fost informați că membrii Guvernului trebuie să vină și să liniștească lumea. Imediat după ce s-a finalizat evenimentul din PMAN, m-am dus la locul de muncă, iar apoi am aflat în ce au degenerat aceste manifestații – s-au dus la Președinție, nu știu unde au mai fost, cu măsuri absolut dezgustătoare. Eu nu am fost la evenimentele de care vorbește domnul Sîrbu”, a declarat acesta în cadrul ediției din 25 noiembrie a emisiunii „Puterea a patra” de la N4.