Ceban s-a întâlnit la Moscova cu Sobyanin și Kozak: „Îmi doresc o cooperare strânsă”

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut joi, 28 noiembrie, la Moscova, în cadrul primei sale vizite oficiale în afara țării, întrevederi cu edilul capitalei Federației Ruse, Serghei Sobyanin, și vicepremierul Dmitri Kozak.

Ceban transmite că a discutat cu reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova „mai multe subiecte din domeniul, economic, social, cultural și educație”.

Cu primarul Moscovei, potrivit lui Ceban, a vorbit despre „proiecte comune și susținerea în mai multe acțiuni de dezvoltare a municipiului Chișinău”.

„Am comunicat că îmi doresc o cooperare strânsă și cât mai largă între capitale, care să cuprindă toate domeniile. La fel, pentru preluarea de practici bune, am convenit să avem schimb de experiență continuu în diferite domenii de activitate care ar fi utile municipiului Chișinău – urbanism, arhitectura, transport, patrimoniu, soluții smart etc. Totodată, am solicitat examinarea posibilității de a ne oferi suport în formă de tehnică și utilaj special, zeci de unități, pentru necesitățile curente ale municipalității, dar și inițierea mai multor proiecte de investiții și parteneriate public private. În continuare am stabilit să avem o colaborare fructuasă, inclusiv prin reînnoirea acordului de colaborare dintre Moscova și Chișinău”, a notat edilul capitalei.