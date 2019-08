Ce spune Dodon despre faptul că Parlamentul a numit alți judecători la CC decât cei care au câștigat concursul

Președintele R. Moldova, Igor Dodon, care se declară liderul neformal al PSRM, precizează că Parlamentul trebuia să înainteze doi judecători la Curtea Constituțională (CC) fără a organiza concurs, dar dacă au decis astfel, rezultatele trebuiau să fie respectate.

„Eu cred că președintele țării nu trebuie să dea aprecieri, comentarii aleșilor poporului. Au luat decizia politică astăzi, au numit două persoane care deja au depus jurământul și sunt judecători ai CC. Dar dacă vreți o părere privind concursurile, eu am venit cu un mesaj către partenerii de coaliție din majoritatea parlamentară: să nu facem concursuri de dragul concursurilor. Nu trebuia obligatoriu de organizat concurs pentru funcția de judecător al CC din partea Parlamentului. Bine, s-a decis să se organizeze concurs, trebuiau respectate rezultatele. Ne place sau nu ne place cine câștigă concursul, dar dacă suntem cu o abordare serioasă, mă refer acum în general, dacă respectăm legile, ne respectăm pe noi ca funcționari de stat, atunci când începem un proces, noi trebuie să-l ducem până la capăt. Schimbarea regulilor de joc în timpul jocului este cel mai urât ce poate să se întâmple. Trebuie să fim conștienți. Facem concursuri, invităm lumea să participe, vin oamenii, depun eforturi, se pregătesc, nopți nedormite, înving… Eu nu-l știu bine pe domnul Grosu, dar îl știu pe domnul Eșanu, am activat împreună într-un Guvern, consider că este un profesionist desăvârșit, care spune verde-n ochi tot ce crede”, a comentat Dodon după ce Domnica Manole și Vladimir Țurcan au depus jurământul.