Andrei Năstase și-a suspendat activitatea de primar ales și i-a predat atribuțiile lui Talmaci

Andrei Năstase susține că nu abandonează competiția pentru șefia capitalei. Astfel, candidatul blocului electoral ACUM și-a suspendat activitatea de primar ales al capitalei. Decizia vine după ce, la un an și patru luni de la nevalidarea scrutinul în urma căruia Năstase a fost ales primar general, Curtea de Apel îi valizează mandatul cu 12 zile înainte de alegerile din 20 octombrie.

Andrei Năstase susține că ieri, 9 octombrie, și-a suspendat activitatea de primar ales al capitalei și a predat toate atribuțiile actualului primar interimar al capitalei, Adrian Talmaci.

„Mi-am suspendat activitatea la primar. Am depus o cerere de suspendare din funcție. I-am predat atribuțiile domnului Talmaci, am avut o discuție cu dumnealui. M-am conformat normelor legale. Am luat această decizie conform regulilor stabilite de lege. Nu voi lua acest salariu de primar pe această perioadă, pentru că nu am fost aici.

Cu toate acestea, indiferent care vor fi consecințele actului judecătoresc despre care vorbim, declar cu fermitate că mergem înainte în această campanie pentru a ne bate democratic pentru Chișinău. Acum, trebuie să ieșim masiv la vot și să reconfirmăm victoria noastră de anul trecut”, a declarat Năstase.