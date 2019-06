Andrei Năstase: „De mâine, cu toții la muncă! Să facem din Moldova țara în care vrem să ne creștem copii”

La scurt timp după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage de la guvernare, şi Andrei Nastase, liderul PPDA, a venit cu un mesaj de felicitare către cetăţenii R. Moldova.

„Am spus oamenilor Moldovei că putem deveni liberi doar dacă credem cu adevarat în naţia si viitorul nostru! Am luptat toţi, până la epuizare şi am doborât ultimul dictator al Europei! Ceea ce am făcut noi, generaţia noastră, va ramâne scris în Cartea de istorie a Moldovei! Binele şi adevărul a câştigat împotriva minciunii şi imposturii! Să le spuneţi copiilor şi nepoţilor voştri că voi aţi reuşit! De mâine, la muncă, să facem cu toţii din Moldova ţara în care vrem să ne creştem copiii, ţara în care oamenii se întorc şi nu mai plecă niciodată! Respect şi plecăciune în faţa celor care au făcut posibil, prin luptă, curaj, tenacitate, răbdare şi înţelepciune acest moment istoric!” a scris Andrei Nastase pe Facebook.

În urma ședinței Consiliului Politic Național al PDM de astăzi, 14 iunie 2019, vicepreședintele PD, Vladimir Cebotari, a anunțat că Partidul Democrat pleacă de la guvernare, iar începând cu ziua de astăzi, întregul cabinet de miniștri din echipa Filip, va demisiona.