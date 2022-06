VIDEO/ Șeful unei întreprinderi municipale de alimentație publică şi trei agenți economici, reținuți pentru 72 de ore pentru acte de corupție. CNA publică stenograma discuțiilor

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că șeful unei întreprinderi municipale de alimentație publică din Chişinău şi trei agenți economici, au fost reținuți miercuri, 1 iunie, de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere pasivă şi activă.

Potrivit CNA, aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat în complicitate, trucând contracte de achiziționare a produselor alimentare pentru școlile și grădinițele din capitală, astfel cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari bugetului local.

Potrivit datelor anchetei, funcționarul încheia cu agenții economici contracte de furnizare a alimentelor pentru instituțiile școlare și preșcolare, iar aceștia, drept recompensă, trebuiau să-i ofere un comision din fiecare contract semnat. Funcționarul le-ar fi sugerat complicilor săi să majoreze fictiv prețul de achiziție a produselor alimentare, iar diferența de preț să i-o dea lui. Din informațiile obținute, comisionul perceput de pe fiecare contract se ridica până la 25 la sută, iar transmiterea banilor avea loc chiar în biroul șefului.

În procesul documentării cazului au fost constatate episoade de transmitere a mai multor sume de bani, acestea variind între 5000 de lei până la 18 000 de lei. Pentru acumularea altor probe, pertinente pentru cauză, CNA și procurorii anticorupție au efectuat, în această dimineață, 18 percheziții la mai multe adrese din mun. Chișinău. Acțiunile de urmărire penală îi vizează pe șeful întreprinderii și trei furnizori de produse alimentare pentru școlile și grădinițele din Chișinău. În cadrul perchezițiilor, ofițerii Centrului au ridicat diferite sume de bani, în lei și valută străină, de la persoanele supuse perchezițiilor, documente contabile, contracte și alte informații relevante pentru examinarea obiectivă și multilaterală a cazului.

Funcționarul şi cei trei agenți economici au fost reținuți pentru 72 de ore şi au fost escortați la CNA pentru a fi audiați.

Stenograma discuțiilor dintre persoanele vizate în dosarul pornit pe fapte de corupere pasivă şi activă:

Atenție! Limbaj licențios!

X – Să aduci carne, măi băiete! Azi îmi scrii 150 și îmi aduci 40. Pân aici ți- ajunge. Da, e foarte simplu. Pentru că, в основном, carnea – aici. Carnea, untul.

Y – Da, da, da.

X – Untul… Acestea-s scumpe. Da deja cu legumele… pune-n borș cartoafe cât

*** și varză, să fie gustos!

Y- Da.

X – Carnea, untul, cașcavalul, aici, înțelegi? Ai scris atâta și…

Dialog 2

X – Noroc. Tac… Să mă lămuresc cu o chestie.

Y – Lămurește.

X – Da… și amuș și cu a doua. Fiindcă-s aici, dă de-am să-ți dau pe mere. Văd că

am lei în buzunar.

Y– Noi ieri n-am numărat paștetul. 600 de paștete.

X– 600 de paștete?

Y– Să fac un ceai?

X– Una, două, trei. Dacă vrei, poți să faci … Da eu mă duc jos și la mata se vând

plăcinte, mă duc să ieu două plăcinte calde.

Y – Șăz binișor, ăi, amuș ți-aduce …

X – Nu, mă duc eu să iau plăcinte, nu trebuie mata, постоянно iei, lasă că mă duc.

Y– Nu ți-i rușine? Auzi, A., îmi pare rău cu totul chiar. El se duce jos să cumpere

două plăcinte. Poate te duci jos să cumperi și ceai ***?

X – Ține. Aici e și pe paștet și pe….

Y.– Da și domn S., eu n-am 20 de lei să cumpăr două plăcinte jos la mata?

X.– Ai tu și mai multe, da mie mi-i rușine de tine.

Dialog 3

X.- Cu aceia care de la astăia? Ține pe mere – ieri și azi.

Y.- Da, da, da. Nu-i problemă de aceasta. V. cu dânsa-i.

Dialog 4

X- Scrieți-mi acolo 2000-3000. Scrieți acolo ceva, că vreau la urmă săăă….

Y- De cât?

X – 3 scrieți. Că bani nu putem face, măcar asta scrieți că …

Y – Mai fă și niște capici acolo.

X – S.S., știți, aș face… da…

Y – Ce?

X – Nu, nu, n-am cui, n-am cu cine. Vă spun, se duc ba la plimbare, ba la teatru, ba la astăia. De-amu cu acestea…

Y – Macar 100 de lei fură pe zi! Să te-nvăț eu?

Y – Am mai făcut și noi acolo oleacă ce-am putut și…

X – Mai rău n-o să fie.

Y – Da.

X – Mai rău n-o să fie.

