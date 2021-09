Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat imagini cu discuțiile care, potrivit lor, au avut loc la Primăria Trușeni, dintre primara Stela Munteanu arhitectul-şef, fostul şef al întreprinderii municipale a primăriei şi un agent economic, reținuți marți, 14 septembrie, de CNA într-un dosar de corupere pasivă și activă și trafic de influență.

Potrivit CNA, suspecții ar fi încercat să preia abuzivă casa care aparţinea unei locuitoare, în vârstă de 73 de ani, a comunei Truşeni. Astfel, au fost obţinute imagini video din biroul de serviciu al primarului de Truşeni, unde au avut loc discuţii dintre edil şi complicii săi privind planul de deposedare de avere a unei femei singure.

Potrivit rolurilor împărţite între complici, aceştia urmau să obţină încrederea pensionarei, prin oferirea unor atenţii, pentru a putea intra în posesia actelor originale de proprietate asupra casei de locuit din Truşeni, a unor terenuri, dar şi a unui apartament din capitală. De asemenea, din discuţiile purtate, banii pe care i-ar fi obţinut după vânzarea proprietăţilor menţionate, urmau a fi împărţiţi între membrii grupului.

CNA a publicat discuțiile dintre primara comunei Trușeni și subalternii săi care avut loc în incinta primăriei Trușeni.

Stenograma discuțiilor publicată de CNA:

ZV – Îl chemi cu Dumbrava (nedeslușit)

MS – Acela cu Dumbrava, cu drumul?

ZV – Ea, cu Dumbrava. Catea „o zis că parcă singur…”

MS – Nu o mai venit?

ZV – Eu ți-am spus că ea își face…fără tine.

MS – Nu cred. Ce, ea îi proastă? Cu care era, cu 150 de ….

ZV – Da.

MS – Nu o venit la mine.

ZV – Ei.

Potrivit CNA, Beșliu Ecaterina scoate banii din buzunarul pantalonilor şi îi pune sub o foaie pe masa de serviciu a Stelei Munteanu.

BE – Ieri am ieşit şi m-am dus la acei …

MS – Ai fost la acela?

BE – A?

MS – Ai fost la acela?

Ulterior, primara ia banii de sub foaia de pe masa de serviciu, transmiși anterior de arhitectă şi îi pune în buzunarul pantalonilor.

MS – Eu chiar nu știu cum să … Noi atâta ajutăm, ne implicăm, că la dânsul chiar

îi haos acolo.

TA – Nu-i nici o problemă.

MS – Da eu nu știu. Eu cu dânsul am vorbit. (vorbește în șoaptă) … o bucățică.

TA – Tot normal eu cu dânsul (nedeslușit)

MS – Da el nimic.

TA – El mi-o promis că ceva o să hotărâm.

MS – Da eu îi fac. Da el vede că aici se mișcă roata, da din partea lui, nimic, nimic, mort. O fugit și …

TA – A să ajungem și la autorizație. Bossul a spus că dacă o să se hotărască ceva, el a spus „Noi ceva o să hotărâm”.

MS – Ceva. Ceva ce?

TA – Noi o să găsim o bucată, ceva acolo, ca să vă dea.

MS – Aha.

TA – Eu i-am spus: ”Dă să facem să fie omenește pentru toți. Nu firmei”

MS – Aha.

TA – Și el: „Bine, dar o să hotărâm. Ceva o să facem.”

MS – Pe când? După ce eu am să-i fac tot. Și după ce o să fie făcut tot, el pe urmă o să spuie – ian пошла…

TA – El, nu, nu, eu vreau să dau un telefon.

MS – Aha.

TA – Da dacă când o să venim cu autorizație pentru construcție, atunci dacă … dacă până atunci nu o să se…

MS – Nu, până la urbanism. El dacă… eu nu-i dau nici certificatul de urbanismul, dacă el așa se comportă. Probleme dacă vrei să-i faci omului, doamne ferește.

TA – Eu știu, știu, știu, știu. El mie așa mi-o spus „O să hotărâm”

MS – Și pe Catea, по-любому, trebuie…

TA – Da, nici o problemă (vorbește în șoaptă, nedeslușit). Și pentru dânsa achităm, nu importă. Кoроче, vezi. Da acolo cam cât? Ca eu să știu cum să-l iau așa

să-l …

MS – Ce, vrei să vezi baba?

M – Канечно…

VZ – Te facem знакомый, poate şi să te însori…

VZ – Şi tu s-o scoghești ce are în cap și ….

MS – Vezi cu Sirioja aista…

M – Asta îi a doua etapă. Prima etapă, noi întâi trebuie să întrăm cu baba în temă, ca baba să între în…

VZ – Noi putem să ne ducem cu maşina Primăriei …

MS – O să batem la ochi.

MS – Cu a lui?

M – Nu, nu. Cu a mea maşină… Cu a mea mașină …

MS – Noi o să stăm în maşină…

M – Cu a mea maşină. Şi eu aşa şi-i spun „m-o trimăs, să văd, să te văd”…

VZ – Sănătoasă…Da să mai iei ceva.

MS – Am nişte biscuiţi aicea şi ţi-i dau să-i dai, chipurile, iaca

VZ – Amuș mai cumpăram ceva…

M – Da, da, da, mai cumpărăm ceva.

VZ – Trebuie, vreo bere ceva…

MS – Nu, dracu nu bea bere, ei…

VZ – Da ce bea, rachiu?

MS – Rachiu, coniac, vin…

VZ – Rachiu şi tare.

MS – A să-ți zică cu documentele, da tu să-i spui asta când cu documentele „Ei, d-apoi asta trebuie să mă duc la Primărie, aveţi primar sau…

VZ – Da unde-i Primăria aicea?

M – Da, da, da.

MS – Şi-i primar sau primăriţă?

M – Da ia documentele, care-i problema cum să le iau?

MS – Îs la dânsa, oaia dracului.

M – Ea are casa asta care-i în sat, are terenul

MS – Da.

M – Şi casa. Și are pe teren titlu?

MS – Da, are.

M – Casa îi înregistrată?

MS – Eu nu ştiu dacă-i înregistrată.

VZ – Asta nu are treabă.

M – Nu are treabă asta. Dacă este proprietate privată, mai departe noi ne clarificăm. Şi actele pe apartament erau tot la dânsa? Nu erau la Serioja. La Serioja numai casa.

MS – Ele toate au fost la mine. Și eu când m-am supărat pe dânsa, i le-am dat.

M – Ai.

MS – Zic, că a mai ieşi, dracului, în drum şi a spune la lume că primăriţa mi-a luat.. şi zic, dă să i le dau înapoi….

M – Da nu ţi-o dat în cap să faci un xerox?

MS – Nu, nu mi-o dat. Şi-i dădeam xeroxul şi-i luam originalele.

VZ – Atunci вообще îi dădeai xeroxul…

MS – Ai vreun notar bun?

M – Eu am, am, da, da.

MS – Iată cu Vlad, îți dă un notar bun, bun.

M – Pentru ce?

MS – Care să audă ce grăim cu dânsul.

VZ – Eu tot am pe cineva.

VZ – Ea oleacă îi pizdanutaia, știi? O înțeles ea pe unde și cum mănâncă, dar … dacă o să vină cineva care cum trebuie, apoi ea o să ….

VZ – Baba are casă, aicea-i minim 20 de mii, ca să o dai repede azi. Știi, mai are şi apartamentul cela, tot vreo 20 mii, să-l dai…

VZ – Şi mai are, mai are cote, tot minim 20, care nu ştie unde

MS – Ea ştie că are cote

M – Blea, dapoi, polnâi pizdeţ

VZ – Iaca îs vreo 60 de mii…

M – Nu văd o problemă, trebuie de văzut cine are, eu să mă bag la dânsa şi o să povestesc eu pe urmă

MS – Aha, da pe urmă o să-ţi arăte

M – Că aşa, pe babă dacă o iei repede

MS – Haideţi şi o să grăim în maşină, că aici eu cam mă tem.

MS – Şi iaca aşa, o venit Vladic cu Mişa. Eu stăteam cu gura căscată şi ascultam, ce el spune. Zic, măi Mişa, îmi fac sfânta cruce. Nu înțeleg, uite, în primul rând am putut să fiu vicleană şi să nu dau nici un document. Trebuia să-i fac

xerox și să-i dau xeroxurile, și toate originalele să le țin la mine și după moarte să le scot. N-am făcut asta. Am spălat-o, am şters-o de câcat, am lecuit-o, am scăpat-o de la moarte, am făcut curat. Îţi arăt poze în ce hal am

găsit-o şi cum am adus-o din spital și în ce lux şede, cu mâncare caldă şi câtă muncă. Da el zice, da eu te cred, doamna primar, eu te cred. Tu ştii cât îi de dureros, când aşa te înjoseşte.

VX – Eu de atâta şi am prins-o. Vadim zice, Vlad te cătăi. Băi, eu aşa am prins o ură pe dânsa.

MS – El şi ieri îmi zice, spune-i lui Veronica. Zic băi, nu merge Veronica cu tine.

VX – Nu, nu, ea o prins ură și pe mine.

MS – (Nedeslușit) Dacă ceva, o să putem face. Veronica o să fie…, o să fie în dole cu noi.

VX – (Nedeslușit) nu dați.

MS – O să vindem tot. Dacă se primeşte, vindem tot şi ne împărţim.

Pe numele primăriței Stela Munteanu, arhitectului-şef, fostului şef al întreprinderii municipale şi a unui agent economic au fost deschise dosare penale pentru corupere pasivă, activă şi trafic de influenţă. Aceştia au fost reţinuţi şi escortaţi la CNA pentru audieri. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Stela Munteanu a fost aleasă în funcția primară a comunei Trușeni în 2019. Atunci, Munteanu a candidat din partea Partidului Unității Naționale (PUN).

*Până la o decizie definitivă şi irevocabilă de judecată, orice persoană se prezumă a fi nevinovată. Procuratura Anticorupţie conduce urmărirea penală.

