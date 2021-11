VIDEO/ Detalii despre „Ghena – milionarul în euro de la CNA poreclit oligarhul”, despre care s-a vorbit de la tribuna centrală în ultima ședință a Parlamentului

Ghenadie Tanas, ofițerul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) despre care deputatul PAS Andrian Cheptonar declara joi, în cadrul ședinței Parlamentului, că este milionar în euro, a fost, în 2017, subiect al unei investigații ZdG cu titlul „Tranzacțiile cămătarului de la CNA”. ZdG scria atunci că Ghenadie Tanas, care deținea funcția de şef al Direcţiei Teritoriale Nord a CNA, deținea bunuri mobile și imobile a căror valoare depășea veniturile sale declarate.

Totodată, acesta a practicat cămătăria, împrumutând mai multor persoane zeci de mii de euro. Cel puţin într-un caz documentat de ZdG, Tanas a folosit-o pe mama sa, profesoară, pe post de creditor, iar în cel puţin patru cazuri, Tanas a apelat la instanţa de judecată pentru a obliga datornicii să-i întoarcă aproximativ 60 de mii de euro.

În ședința Parlamentului de joi, 18 noiembrie, în timp ce era discutată activitatea CNA, deputatul PAS Andrian Cheptonar, a vorbit minute în șir de la tribuna Parlamentului despre ofițerul CNA Ghenadie Tanas, spunând că acesta este milionar în euro și, datorita averilor pe care le deține, a fost poreclit de către colegi drept „oligarhul”.

„Acest individ este poreclit în interiorul CNA drept „oligarhul”. Mi s-a spus că ofițerii cinstiți îl cunosc ca pe cel mai corupt ofițer din cadrul instituției, pe nume Ghena Tanas. (…) Am să prezint câteva informații care mi-au fost aduse la cunoștință de oameni din Ungheni, de unde această persoană este originară, dar și de către colegi de serviciu ai domniei sale, munca cărora a fost aruncată la coșul de gunoi de către șeful urmăririi penale. Acest individ este milionar în euro. El deține sute de terenuri agricole, construcții comerciale, apartamente și case în proprietate, înregistrate pe numele părinților, fratelui și altor interpuși și chiar pe nume propriu. Se mai spune în Ungheni că-i și cămătar, și sponsor al contrabandei. Dă bani cu împrumut oamenilor ajunși în nevoie, le cere să pună imobile în gaj pe interpușii menționați, iar atunci când oamenii nu pot să întoarcă împrumutul, ofițerul CNA le ia casa”, a declarat Cheptonar

Deputatul a enumerat apoi un șir de proprietăți pe care afirmă că Tanas le deține direct sau prin intermediari.

„În 2009, mama ofițerului anticorupție, profesoară la o simplă școală din sat, procură un imobil de 60m.p. în Ungheni. În 2010, tatăl său tractorist cumpără un apartament de 47 m.p. în Ungheni și unul de 100 m.p. nou în Chișinău. Ulterior, în 2014 și 2015, tatăl și fratele oligarhului cumpără 24 de locuri de parcare în curtea aceluiași bloc. În 2010 mama mai cumpără o casă în Călărași, în același an fratele dlui intră în posesia unei case de locuit pe str. Eminescu în Ungheni. În 2012 tot el cumpără un apartament de 50 m.p. pe str. Boico în Ungheni, fratele său, în anii ce urmează, procură o casă de 89 m.p. și două imobile comerciale pe str. Musatov în Ungheni, cu suprafețele de 83 și 129 m.p.”

Potrivit deputatului Cheptonar, ofițerul Ghenadie Tanas deține, împreună cu mama și fratele său, și circa 500 de hectare de tern agricol.

„O să mă opresc un pic la terenurile agricole pe care le deține. Părinții lui Ghena, amintesc, un tractorist și o profesoară de muzică, dețin în proprietate pe lângă toate imobilele sus-menționate, 26 de terenuri cu o suprafață totală de 154 de hectare. Ghena deține pe nume propriu 373 de terenuri agricole, cu o suprafață totală de 350 de hectare. Deci un total de 500 de hectare pe un ofițer anticorupție. Cât despre bani cash, cu un an în urmă persoana dată umbla pe la firme de consultanță în domeniul energetic și întreba în ce să investească jumătate de milion de euro – în solare sau în eoliene”, a firmat deputatul PAS.

Despre apartamentele, casele, construcțiile comerciale, terenurile agricole ale lui Ghenadie Tanas, dar și despre activitățile de cămătărie practicate de acesta, ZdG a scris în decembrie 2017. Contactat atunci de reporterii ZdG, Tanas nega că ar deține bunuri imobile înscrise pe persoane terțe și dădea asigurări că toate bunurile sale sunt reflectate în declaraţiile cu privire la venituri şi interese.

„Toate bunurile şi proprietăţile sunt cumpărate din banii acumulaţi de mine personal, din veniturile mele oficiale, iar, în unele cazuri, am apelat, după ajutor, la rude sau prieteni”, declara în 2017 ofițerul CNA.

Totodată, Tanas nega că s-ar ocupa cu activități de cămătărie, declarând că doar îi ajuta cu împrumuturi pe prietenii și cunoștințele sale: „Este adevărat, la fel cum o fac mulţi oameni, pe parcursul vieţii, am împrumutat şi am dat cu împrumut bani, sume mai mici sau mai mari. Am fost în situaţia în care a trebuit să apelez la instanţele de judecată pentru a-mi recupera banii împrumutaţi unor buni prieteni sau cunoştinţe, bani pe care, la rândul meu, îi împrumutam de la alte persoane, cu care am ajuns şi în situaţii de conflict pentru că nu le puteam întoarce datoria. Vorbind despre aceşti bani, vă asigur că nu am primit dividende financiare, deoarece doar instituţiile bancare au acest gen de activitate. Am ajutat unii prieteni, aşa cum e omeneşte, din bune intenţii, sperând că mă vor ajuta şi ei la timpul potrivit”.

Ghenadie Tanas lucrează de mai mulți ani în cadrul CNA. A fost ofiţer de urmărire penală şi şef de secţie în cadrul Direcţiei Urmărire Penală, iar în martie 2013 a devenit şeful Direcţiei Teritoriale Nord a CNA. Din 2019 este șeful Direcției Generale Urmărire Penală a CNA.

