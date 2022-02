VIDEO/ Declarațiile comunistei Elena Bodnarenco, după reținerea a 5 cinci ex-deputați în dosarul celor 13 foști parlamentari transfugi

Deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din R. Moldova (BCS) Elena Bodnarenco susține că a primit două propuneri de a părăsi Partidul Comuniștilor din R. Moldova și de a adera la Partidul Democrat din Moldova (PDM). Prima propunere a fost făcută în 2015 de către Serghei Sîrbu cu o săptămână înainte de plecarea celor 14 comuniști, iar cea de-a două a avut loc peste câteva luni.

Declarațiile au fost făcute de către deputata comunistă Elena Bodnarenco la scurt timp după ce cinci foști deputați PCRM au fost reținuți de procurori ăn dosarul celor 13 ex-deputați transfugi, cercetați de îmbogățire ilicită.

Deputata Bodnarenco susține că în 2015 Serghei Sîrbu i-a propus să părăsească PCRM și să adere la PDM, astfel, potrivit deputatei, democrații au presupus că ea va fi cea de-a 15-a parlamentară transfugă. În context, parlamentara menționează că a doua propunere de același fel i-a fost făcută peste câteva luni după aderarea celor 14 comuniști la PDM.

„Încă în 2001 au fost încercări de distruge PCRM. Cei care au ales alt drum pentru R. Moldova, cel dependent și nu independent. Încercări au fost multe și diferite. A fost și încercare de cumpăra deputați și eu pot să spun cumpărarea pentru că și eu am fost în această situație implicată. Ce s-a întâmplat după plecarea celor 14 deputați comuniști? Mie, de exemplu, mi-au propus de două ori să părăsesc PCRM. Prima propunere a fost făcută de către Serghei Sîrbu. Cu o săptămâna înainte ca cei 14 deputați comuniști să părăsească partidul, ei au presupus că eu voi fi cea de-a 15-a deputată care părăsește PCRM. Astfel de propuneri le-au fost făcute și altor colegi de-ai mei. Scopul PDM la acel moment era nu doar votarea Guvernului Filip, dar și ca PCRM să rămână cu un singur deputat. A doua propunere mi-a fost făcute cu câteva luni mai târziu, după aderarea celor 14 comuniști la PDM, sumele au fost diferite și propunerile la fel. Eu am declarat și public și am depus depoziții la procuratură. Noi sperăm ca organele procuraturii vor duce acest caz până la final nu doar în cazul celor 14 deputați transfugi, dar și în cazul altor parlamentari. Traseismul politic a existat și în alte țări. 19 deputați au plecat din PLDM, unii dintre ei sunt acum la PAS.

(…)”, a declarat Elena Bodnarenco.