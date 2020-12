Veaceslav Platon – motivul excluderii a două judecătoare din completele care examinează dosarele privind „furtul miliardului”

Magistratele Tatiana Bivol și Angela Vasilenco, care au decis rejudecarea dosarului în care controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare, au fost excluse din completele de judecători specializați, constituite la nivelul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinarea dosarelor care vizează „furtul miliardului” pentru că au tangență directă cu dosarul „furtului miliardului”, spune președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu. De partea cealaltă, una din magistrate spune că nu i s-a comunicat motivul excluderii din complet.

Președintele Judecătoriei Chișinău a emis la 27 noiembrie 2020 o dispoziție privind constituirea a două complete de judecători specializați care vor examina dosarele „furtului miliardului. Din componența completelor fac parte șase judecători.

La 1 decembrie, dispoziția a fost modificată, prin excluderea din componența completelor a magistratelor Tatiana Bivol și Angela Vasilenco și înlocuirea acestora cu judecătorii Alexandru Negru și Angela Catană.

Tatiana Bivol a spus pentru ZdG că atât ea, cât și judecătoarea Vasilenco Angela nu cunosc motivul excluderii din componența completelor.

„La 27 noiembrie, eu și doamna Vasilenco am fost incluse în completele de judecători specializate, pentru ca pe 1 decembrie președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcan, să excludă candidaturile noastre din aceste complete, înlocuindu-ne cu alți doi membri. Această hotărâre a fost deja publicată pe site-ul Judecătoriei Chișinău. Temeiul excluderii nu ne este cunoscut. Această dispoziție ne-a fost adusă la cunoștință fără unele explicații”, a spus judecătoarea pentru ZdG.

Totuși, magistrata spune că intuiește motivul modificărilor operate în componența completelor de judecători.

Bivol nu vede ca „ceva ieșit din comun sau ceva anormal” dispoziția de modificare a componenței completelor. „Domnul Radu Țurcan are toate împuternicirile să facă acest lucru, prin dispoziția sa. În ceea ce privește capacitățile și aptitudinile, eu sunt sigură că toți cei 37 colegi ai mei sunt pregătiți pentru examinarea unor asemenea categorii de cauze”, a mai spus pentru ZdG magistrata Tatiana Bivol.

Președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu a spus pentru ZdG că cele două magistrate au fost excluse din completele de judecători specializați, constituite la nivelul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinarea dosarelor care vizează „furtul miliardului” pentru că au tangență directă cu dosarul „furtului miliardului”.

„Motivul excluderii este că judecătoarele fac parte din completul de revizuire a dosarului în care este vizat Veaceslav Platon. S-a operat excluderea pentru că au tangență directă cu dosarul „furtului miliardului”. Am considerat necesar și oportun ca ele să fie excluse, pentru a nu exista conflicte de interese și pentru a nu crea alte dubii și neclarități pentru societate. Din momentul în care am emis acea dispoziție prin care au fost formate completele de judecători, care vor examina dosarele cu privire la „furtul miliardului”, am primit mai multe plângeri din parte unor avocați a altor potențiali învinuiți sau inculpați pe asemenea categorii de dosare. Unii avocați au vorbit și despre faptul că tatăl unei judecătoare ar fi fost avocatul lui Platon”, a spus magistratul Țurcanu pentru ZdG.