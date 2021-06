Un om de afaceri susține că firma lui este supusă unui atac raider. Întreprinzătorul acuză mai multe persoane, printre care o judecătoare și o administratoare autorizată, soția unui fost membru CSM. Poziția celor vizați

Un om de afaceri, care s-a adresat printr-o scrisoare redacției ZdG, susține că a devenit victima unui atac de tip raider. Potrivit lui Ruslan Pușcaș sub influența unui grup de persoane, care „acționează în interes material”, la sfârșitul lunii mai, Judecătoria Chișinău sediul Centru a intentat procesul de insolvabilitate față de SRL „West Invest Capital”, iar lui Ruslan Pușcaș i-a fost ridicat dreptul de administrate a companiei.

Judecătoria Chișinău a intentat procesul de insolvabilitate față de debitorul SRL „West Invest Capital”, după ce a admis cererea introductivă depusă de Constantin Axionov cu privire la pornirea procedurii.

„În momentul în care cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se întemeiază pe o creanță incertă sau litigioasă, această cerere este inadmisibilă, conform legislaţiei procesuale şi Legii insolvabilităţii. Prin admiterea cererii introductive și prin pronunțarea Hotărârii din 24 mai 2021, judecătoarea Natalia Iordachi şi-a depăşit atribuţiile stabilite de lege pentru instanţa de insolvabilitate, a negat regulile de competenţă şi a promovat interese private ilegale”, consideră Ruslan Pușcaș.

Potrivit judecătoarei Natalia Iordachi, „multiplele sesizări la diverse instituții în privința unui dosar aflat pe rol în procedura sa, nefiind finalizat, nu denotă altceva decât o încercare de intimidare a instanței la examinarea cauzei sau posibil de înaintare a unor eventuale recuzări pentru înlăturarea sa de la examinare în calitate de judecător”.

După ce instanța a ridicat dreptul lui Ruslan Pușcaș de administrare a SRL „West Invest Capital” în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnată Adriana Crețu.

„În realitate, nu există vreo dovadă a insolvabilității”, susține Ruslan Pușcaș.

Din momentul intentării insolvabilității, dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare a fost transmisă administratoarei insolvabilității. Prin hotărârea instanței de judecată, din luna mai, a fost împuternicită administratoarea insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a SRL „West Invest Capital”.

„Interesul material al administratoarei autorizate Adriana Crețu în comiterea faptei este evident, ori obținerea atribuției de gestionare a patrimoniului debitorului permite administratorului autorizat să gestioneze bunurile și să primească onorarii consistente”, menționează Ruslan Pușcaș.

Adriana Crețu, administrator provizoriu al SRL „West Invest Capital” susține de cealaltă parte că „și-a îndeplinit atribuțiile funcționale în mod profesionist în spiritul principiului legalității, corectitudinii și imparțialității obiective în exercitarea activității”.

Scrisoarea integrală trimisă de Ruslan Pușcaș redacției ZdG:

„Numele meu este Ruslan Pușcaș. Sunt tată a patru copii minori. Am creat o afacere prosperă, oferind locuri de muncă și achitând milioane de lei impozite în bugetul statului, dar am devenit victimă a unui atac raider exercitat asupra afacerii mele din partea unei grupări care acționează în interes material. Printre aceștia e judecătoare Natalia Iordachi, administratoarea autorizată Adriana Crețu, soția lui Ion Crețu, fost membru al CSM, care încalcă grav legislația R. Moldova.



Sub influența acestei grupări a fost pronunțată hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul central din 24 mai 2021, judecătoare Natalia Iordachi, care a admis cererea introductivă depusă de cet. Axionov Constantin. Astfel, în temeiul unor acte care nu au putere juridică, s-a intentat procedura de insolvabilitate în cazul SRL „West Invest Capital”, cu înlăturarea administratorului Ruslan Pușcaș de la gestionarea întreprinderii.



La baza acestei hotărâri a stat raportul administratorului provizoriu Adriana Crețu, care a concluzionat că SRL „West Invest Capital” ar fi în stare de insolvabilitate. La întocmirea raportului, administratorul autorizat a depășit atribuțiile de serviciu, fiind emis un raport eronat. Administratoare autorizată Adriana Crețu s-a pronunțat fără vreun drept și temei asupra raporturilor juridice de drept material.



În ședința de judecată, atât administratorul, cât și reprezentantul său s-au pronunțat în mod cert în favoarea existenței și exigibilității unei presupuse datorii. În pofida faptului că nu există o dovadă a formării obligațiilor conform contractului de împrumut, acesta fiind redactat la viitor, cu lipsa unei recipise sau a altei dovezi de transmitere a banilor. În aceste condiții, administratorul autorizat, în raportul prezentat, precum și avocatul său, s-au pronunțat în mod cert asupra existenței datoriei și a caracterului ei cert și exigibil.

O problemă aparte este „validarea” creanței în sumă de 2 472 208,66 lei, compusă din creanța chirografare în sumă de 1 720 620, datorie conform contractului de fidedjusiune și creanțe chirografare de rang inferior de 751 588,66 lei, dobândă de întârziere. Ori nu este explicat și nu este posibil de stabilit conform cărui curs a făcut convertirea administratorul insolvabilității, în situația în care datoria în contract este stabilită la suma de 85 500 USD. Mai mult, nu este clar în ce mod a fost prezentată către administratorul insolvabilității dovada punerii fidejusorului în întârziere, atunci când o astfel de dovadă lipsește.



Singura modalitate în care ar fi fost posibil ca administratorul autorizat să emită astfel de concluzii și un astfel de raport ar fi interesul personal. În realitate, nu există vreo dovadă a insolvabilității.



Capitalul statutar al SRL „West Invest Capital” depăşeşte suma de 25 milioane de lei. Mărimea creanţei presupuse este de 85 mii USD, ceea ce constituie 1,5 milioane de lei. Astfel, creanța înaintată nu este suficientă nici măcar pentru a se încerca analiza insolvabilității întreprinderii. Mai mult, eu, ca persoană fizică și singurul fondator al întreprinderii, am deschis cont în bancă și am depus 100 mii USD ca și dovadă a capacității de plată. Chiar și așa, administratorul autorizat a refuzat să preia actele doveditoare în acest sens. Imediat cum am aflat despre încheierea judecătorească de admitere spre examinare a cererii introductive, am comunicat telefonic cu cet. Crețu Adriana și am invitat-o să preia actele. Crețu Adriana a făcut trimitere la faptul că este extrem de ocupată și nu reușește să se prezinte, pentru ca, în raportul său, să afirme că s-a refuzat prezentarea documentelor. Chiar dacă în raport figurează cu lux de amănunte bunurile imobile care sunt proprietate a SRL „West Invest Capital”, din scop acaparator, administratorul autorizat declară că întreprinderea ar fi insolvabilă.



S-a demonstrat că SRL „West Invest Capital” dispune de:

· capitalul statutar mai mare de 25 milioane lei;

· bunuri mobile și imobile în cantitate suficientă;

· creanțe în sumă de 5 milioane de lei.



S-a demonstrat prin rapoarte de evaluare anexate la dosar că două apartamente sunt estimate la preț de aproximativ 100 de mii de euro fiecare. Chiar la valoarea de lichidare, acele două apartamente valorează 130 de mii de euro, sumă mai mare decât creanța pretinsă de către așa-zisul creditor. S-a mai explicat că contractul părților prevede o procedură de urmat și anume – a doua zi după survenirea scadenței creditorul urma să notifice fidejusorul. Lipsa de notificare a constituit o confirmare față de fidejusor despre lipsa obligațiilor. Aceste împrejurări au fost ignorate de administrator, pentru a emite concluzia că SRL „West Invest Capital” ar fi în incapacitate de plată.



Interesul material al administratoarei autorizate Adriana Crețu în comiterea faptei este evident. Ori obținerea atribuției de gestionare a patrimoniului debitorului permite administratorului autorizat

să gestioneze bunurile și să primească onorarii consistente.



Ar exista și alte motive care au stat la baza emiterii de către administrator a unui raport care nu ia în considerare probele împotriva insolvabilității, dar analizează și încearcă să confirme doar probele care „demonstrează” starea de insolvabilitate.



În hotărârea judecătorească este încălcată grav Legea, competenţa instanţei de judecată şi drepturile constituţionale ale participanţilor la proces. La data pronunțării hotărârii, 24 mai 2021, judecătoarea Natalia Iordachi a depășit atribuțiile și a încălcat grav Legea insolvabilității, pronunțând o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate, fără ca „creanța” să se bazeze pe un document executoriu, așa cum cere Legea nr. 252 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial din 25.12.2020.



I-am explicat judecătoarei câteva împrejurări de fapt și de drept esențiale, care făceau cererea introductivă inadmisibilă. Cet. Tretiatcenco Valeriu, care este parte la contractul de împrumut, a declarat că nu a primit

banii care constituie obiect al împrumutului și că relațiile și angajamentele părților au rămas la nivel de intenții de colaborare pe viitor. Pe această bază a fost depusă la Judecătoria Chișinău sediul Centru o cerere de chemare în judecată, dosar nr. 2-21009424-12-2- 21012021, următoarea şedinţă stabilită pentru 23 iunie 2021, privind recunoașterea nulității contractului de împrumut și a contractului de fidejusiune, comunicată în copie instanței de insolvabilitate.



În momentul în care cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se întemeiază pe o creanță incertă sau litigioasă, această cerere este inadmisibilă, conform legislaţiei procesuale şi Legii insolvabilităţii. Prin admiterea cererii introductive și prin pronunțarea hotărârii din 24 mai 2021, judecătoarea Natalia Iordachi şi-a depăşit atribuţiile stabilite de lege pentru instanţa de insolvabilitate, a negat regulile de competenţă şi a promovat interese private ilegale”.



Procedura insolvabilității este o procedură nelitigioasă. Conform reglementărilor procesuale, în vigoare la data examinării fondului cererii, era obligatoriu ca la materialele dosarului să se regăsească un document executoriu neexecutat, sub forma unei hotărâri judecătorești sau alt document executoriu, cu punerea în întârziere o perioadă mai mare de 60 de zile, anterior declanșării procesului. În acest caz, notificarea a fost înaintată pe 25 noiembrie 2020, iar cererea a fost primită în procedură pe 03 decembrie 2020.



Art. 2 a Legii insolvabilității: incapacitate de plată – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile; O hotărâre judecătorească irevocabilă neexecutată înlătură orice discuție dacă există sau nu obligația prezentată ca temei de pornire a procesului de insolvabilitate.



Am mai obiectat în fața judecătorului asupra faptului că nu există o dovadă de transmitere a banilor care serveau obiect al contractului. Ori, contractul este redactat la timpul viitor iar acest fapt nu constituie în sine o dovadă a transmiterii banilor. Am explicat personal în ședință de judecată faptul că, la semnarea contractului, banii nu au fost transmiși, motiv din care contractul e redactat la timpul viitor. În calitate de cetățean de bună credință aș fi acceptat să execut obligațiile, în măsura în care o dovadă a transmiterii banilor ar fi fost prezentată de către creditor, pentru a fi opozabilă debitorului și a se încasa suma în ordine de regres de la persoana care ar fi luat împrumutul. Dar, contractul de împrumut întră în vigoare doar după transmiterea banilor. Contractul de împrumut, în punctul 2, spune că acest contract intră în vigoare din momentul transmiterii banilor.



În aceaste circumstanțe, pe care le consider atac de tip raider asupra afacerii mele, am scris mai multe plângeri. La plângerile adresate Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), depuse pe 4 ianuarie 2021 nu am primit răspuns până în prezent. Bănuiesc că lipsa unui răspuns ar fi o consecință a implicării lui Ion Crețu.



Am informat organele de drept că cet. Axionov, împreună cu complicii săi din instanțele de judecată și din organele de poliție și procuratură, prin acțiuni ilicite de șantaj, încearcă să estorcheze mijloace financiare și cote părți din afacerea mea personală.

Explicațiile judecătoarei Natalia Iordachi, adresate Inspecției judiciare, pe lângă CSM:

„Circumstanțele de fapt și argumentele de drept, ce au servit ca temei de emitere a hotărârii privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL „West Invest Capital”, administrată de Pușcaș Ruslan sunt expuse în explicațiile depuse la Inspecția Judiciară, de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, la care s-a adresat Pușcaș Ruslan. Suplimentar vă comunic că multiplele sesizări la diferite organe de stat, Președinția RM, Procuratura RM, Inspecția Judiciară, mass media în privința unui dosar aflat pe rol în procedura mea, nefiind finalizat, nu denotă altceva decât o încercare de intimidare a instanței la examinarea cauzei sau posibil de înaintare a unor eventuale recuzări pentru înlăturarea mea în calitate de judecător de la examinare”.

Explicațiile administratoarei autorizate Adriana Crețu, cu privire la scrisoarea lui Ruslan Pușcaș:

„Cu referire la alegațiile prezentate de Pușcaș Ruslan, subsemnata Crețu Adriana în calitate de administrator al insolvabilității SRL „West Invest Capital”, vă comunic că la originea litigiului se află un Contract de împrumut încheiat între numitul C. A. în calitate de creditor și o persoană afiliată a SRL „West Invest Capital”, pentru care ultima în ziua contractării împrumutului a garantat executarea prin încheierea în formă notarială a unui contract de fidejusiune. Contractul de fidejusiune a fost încheiat personal de numitul Pușcaș Ruslan, care ulterior la data de 17.01.2019 a eliberat și o recipisă prin care a recunoscut existența datoriei și a garantat stingerea obligației de restituire a împrumutului. Situația dată a fost expusă în Raportul prezentat de subsemnată în calitate de administrator provizoriu și prezentat instanței de insolvabilitate care examinând obiectiv și multiaspectual circumstanțele cauzei a constatat starea de incapacitate de plată a SRL „West Invest Capital”. Menționez că în rezultatul interpelării deținătorilor de registre publice s-a constatat că societatea are înregistrate bunuri viitoare care au fost deja înstrăinate către terțe persoane în baza contractelor de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție. La fel, din partea instituțiilor bancare a parvenit informația privind lipsa mijloacelor financiare în conturile societății. Din aceste considerente, alegația prezentată de Pușcaș Ruslan precum că ar fi fost depuse în cont mijloace financiare în sumă de 100000 USD sunt lipsite de orice suport probator, nefiind prezentate de numitul Pușcaș Ruslan careva acte confirmative în acest sens. (…) În scopul confirmării legalității acțiunilor efectuate, vă asigur că subsemnata Crețu Adriana în calitate de administrator provizoriu al SRL „West Invest Capital” și-a îndeplinit atribuțiile funcționale în mod profesionist în spiritul principiului legalității, corectitudinii și imparțialității obiective în exercitarea activității. Având în vedere caracterul denaturat al informației prezentate de Pușcaș Ruslan pentru a pune presiuni pe subsemnată în vederea realizării intereselor sale meschine, vă rugăm să investigați minuțios alegațiile denigratoare ale numitului Pușcaș Ruslan, în coraport cu materialul probatoriu pe care suntem dispuși să vi-l punem la dispoziție, evitând intoxicarea publicului cu informații vădit neautentice și denigrarea imaginii profesionale a subsemnatei”.

„Inspecția Judiciară este un organ independent, deci hotărârile pe care le adoptă nu pot fi nicidecum influențate de membrii CSM. Sincer prima dată aud de o asemenea cerere, care să fi fost depusă de către persoana respectivă”, a declarat pentru ZdG fostul membru al CSM și soțul administratoarei de insolvabilitate, Ion Crețu, referitor la declarațiile lui Ruslan Pușcaș, precum că „la plângerile adresate PG și CSM, depuse pe 4 ianuarie 2021 nu a primit răspuns, iar lipsa acesteia, bănuiește că ar fi o consecință a implicării lui Ion Crețu”.

L-am contactat pentru un comentariu și pe Constantin Axionov, cel care a depus cererea introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate.

sursa: Constantin Axionov

Constantin Axionov a declarat referitor la acuzațiile care i se aduc în scrisoarea lui Ruslan Pușcaș, cităm: „este o calomnie”.