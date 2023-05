Un broker vamal, condamnat pentru corupere activă. Precizările PA

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat pe 11 mai sentința într-o cauză penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție (PA) ce vizează acțiunile unui broker vamal, învinuit de corupere activă.

Cauza penală a fost pornită în noiembrie 2022 de către Centrul Național Anticorupție în baza unui denunț, informează PA.

„Potrivit materialelor, brokerul vamal, acționând în interesul unui agent economic care s-a prezentat la Biroul Vamal Centru cu surplus de marfă din Turcia, pentru urgentarea acordării liberului de vamă, a oferit șefului postului vamal intern „Industriala 1” suma de 5 000 de dolari, ultima sesizând CNA. Banii fiind transmiși sub controlul ofițerilor CNA.

Urmărirea penală în prezenta cauză a durat 3 luni, inculpata și-a recunoscut vina, iar judecarea cauzei a durat 4 luni”, arată un comunicat al PA.

Astfel, prin sentință din 11 mai 2023, instanța a recunoscut vinovată inculpata de comiterea coruperii active, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de un an în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 75 000 lei. Executarea pedepsei fiind suspendată condiționat pentru o perioadă de probațiune de un an.

Totodată, s-a dispus ca mijloacele bănești în sumă de 5 000 de dolari, la intrarea sentinței în vigoare să fie transmise gratuit în beneficiul statului.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.