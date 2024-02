Ultimul cuvânt al ex-premierului Vlad Filat în dosarul de spălare de bani: „este vorba despre aceleași fapte, aceleași sume de bani înscrise în dosarul în care am fost condamnat”

Fostul premier Vlad Filat și-a spus astăzi ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Acesta se declară nevinovat și spune că „este vorba despre aceleași fapte, aceleași sume de bani” pentru care a fost, anterior, condamnat.

Filat a declarat că se așteaptă la o decizie legală, dorindu-și „o atitudine corectă, nu deosebită”. Acesta însă a ținut să puncteze în fața judecătorilor că nu a fost un „simplu prim-ministru”, ci unul cu un mandat de aproape patru ani.

Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit ex-prim-ministrul Filat urmează să fie pronunțată la 29 aprilie curent.

La 19 ianuarie curent, procurorii au cerut pentru ex-premierul Vlad Filat aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de șapte ani. O lună mai târziu, în ședința convocată la 27 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Filat și-a spus ultimul cuvânt.

„Eu nu am fugit din R. Moldova, deși am fost sfătuit de multe ori să o fac. N-am fost de acord cu condamnarea (n.r. într-un dosar de corupție), dar am executat-o. Vrea ca față de mine să fie corectitudine în atitudine. Nu am fost un simplu prim-ministru, dar 3 ani și șapte luni. Vreau atitudine corectă, nu deosebită”, a menționat Filat în pledoaria sa.