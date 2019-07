Ultima oră! Percheziții la Direcțiile educație, tineret și sport din Chișinău într-un dosar de corupție

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) organizează în aceste clipe zece percheziții la toate Direcțiile educație, tineret și sport din Chișinău, cu excepția celei din sectorul Ciocana.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi, care a precizat că acțiunile sunt desfășurate într-un dosar de corupție care vizează „otkaturile” pentru achizițiile publice.

Potrivit reprezentantei CNA, dosarul a demarat, după ce o fosta șefă a DETS a depus un denunț, în care preciza că i se propun bani, pentru a desemna câștigător un agent economic.

Un scandal care viza legalitatea achizițiilor publice organizate de Direcțiile educație, tineret și sport din Chișinău a demarat în noiembrie 2016, după ce a fost constatat faptul că pe masa copiilor de la grădinițele din capitală au ajuns produse alimentare de o calitate îndoielnică. CNA vorbea despre 23 de bănuiți.

La CNA au fost escortate 16 persoane: funcţionari ai Direcţiei municipale educaţie, tineret și sport ale Primăriei Chişinău şi reprezentanţi ai unor agenţi economici care, în ultimii ani, au câştigat sute de contracte, în valoare de zeci de milioane de lei cu instituţii de stat, livrând produse alimentare în şcoli, grădiniţe sau spitale.

În februarie curent, ZdG a făcut o retrospectivă a dosarului de rezonanță și a constatat că trei persoane au fost scoase de sub urmărire penală, în privinţa a 11 persoane urmărirea penală încă nu era finalizată şi doar 10 învinuiţi erau trimişi pe banca acuzaţilor, iar cu sentinţe s-au ales şi mai puţini.

Până în luna februarie, curent, au fost deferiţi justiţiei 10 funcţionari publici şi reprezentanţi ai agenţilor economici, care livrau produse alimentare, în cadrul a trei cauze penale. Sentinţe în prima instanţă au fost pronunţate doar pe numele a şase persoane, în privinţa altor patru, cauzele penale fiind examinate la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani.