Stamate: „Ședința CSM este fără cvorum din cauza ministrului Justiției. Trebuie să-l protejeze pe Sternioală”. Ce spune Nagacevschi

Fosta ministră a Justiţiei, Olesea Stamate, consideră că şedințele CSM sunt fără cvorum din cauza actualului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi care „trebuie să-l protejeze pe Oleg Sternioală”. Totodată, aceasta susţine că Nagacevschi execută „ordinele de sus și nici nu-și pune întrebări referitoare la impactul acțiunilor sau inacțiunilor sale”.

Contactat de Ziarul de Gradă, ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi, susţine că nu a fost la şedinţa de astăzi al CSM din cauza că ar fi avut o şedinţă de urgenţă.

„Probabil cunoașteți deja, dar săptămîna trecută a avut loc un incident legat de automutilarea unui deținut. Despre acest caz am aflat azi dimineața și am avut o ședință urgentă la temă care a durat aproximativ pînă la 09:20. Am încercat să iau legătura cu un reprezentant CSM pentru a-l informa că mă rețin, dar nu mi-a răspuns la apel”, a comentat Nagacevschi.