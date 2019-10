Procurorul judecat pentru tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate – achitat

Lilian Cociu, procurorul judecat pentru tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate a fost achitat de instanța de judecată, într-un dosar examinat la Judecătoria Chișinău din august 2017. Împreună cu procurorul a fost declarat nevinovat și polițistul Victor Ababii, judecat pentru falsificarea unor acte procesuale în același dosar. „N-avem noi justiție. Eu nici nu am fost la pronunțare, că se tot întindea pronunțarea sentinței și ne tot întrebau dacă nu avem replici, una, alta. Și s-a tot întins…. Special asta a fost făcut. Vom scrie la Curtea de Apel, că e chiar bătaie de joc”, precizează apărătorul părții vătămate.

Sentința a fost pronunțată luni, 7 octombrie, de judecătorul Grigore Manoli. ZdG a scris anterior că, în ultimul an, magistratul a amânat de câteva ori pronunțarea sentinței, reluând de fiecare dată cercetarea judecătorească.

„Sentința încă nu a fost redactată, fiind pronunțat doar dispozitivul. Dar, ambii inculpați au fost achitați. S-a considerat că nu sunt elemente ale infracțiunii în acțiunile lor”, a precizat, pentru ZdG, procurorul care a gestionat dosarul, Ruslan Lupașcu. „Sunt rezervat în declarații până nu vedem sentința motivată, dar, cel mai probabil, este clar, sentința va fi contestată. Trebuie să vedem motivarea pentru a spune cu certitudine cum vom proceda”, a afirmat procurorul.

Crăciun: „Nu sunt deloc de acord. E o nedreptate”

„Cum a fost achitat, dacă el e vinovat? Nu știam. Eu nu am fost la judecată”. Aceasta a fost prima reacție a lui Andrei Crăciun, bărbatul care a stat cinci ani și jumătate după gratii în dosarul instrumentat de procurorul Cociu, iar ulterior s-a constatat că acesta ar fi nevinovat. „Nu sunt deloc de acord. E o nedreptate”, a punctat bărbatul.

„Asta și era de așteptat, după ce s-a întins atât de mult examinarea dosarului”, afirmă, la rându-i, Filip Digor, avocatul lui Andrei Crăciun. „Clar, e o sentință incorectă. Omul a stat nevinovat la pușcărie și pe dosar s-au făcut atât de multe încălcări, cu atât mai mult că procurorul știa despre toate aceste încălcări și despre faptul că el a fost maltratat. Ce, nu știți ce justiție avem? N-avem noi justiție. Eu nici nu am fost la pronunțare, că se tot întindea pronunțarea sentinței și ne tot întrebau dacă nu avem replici, una, alta. Și s-a tot întins…. Special asta a fost făcut. Vom scrie la Curtea de Apel, că e chiar bătaie de joc”, precizează apărătorul. Ion Vâzdoagă, avocatul lui Lilian Cociu, nu a răspuns la apelurile ZdG pentru a discuta la subiect.

Un dosar anunțat de procurorul general și un bărbat care a stat cinci ani la închisoare, fiind nevinovat

Dosarul penal pe numele procurorului Lilian Cociu a fost anunțat în martie 2017 de către procurorul general de atunci, Eduard Harunjen, după o ședință a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). „Cauza penală am pornit-o în vara anului 2016, iar probele pe care le-am acumulat până acum ne permit să punem persoana sub acuzare. Procurorul în cauză a investigat cândva cazul omorului de la Durlești și prin acțiunile sale a pus ilegal sub învinuire o persoană nevinovată care s-a aflat mai mult de cinci ani și jumătate în închisoare”, afirma Harunjen.

Dosarul penal în care procurorul Cociu a fost judecat pentru tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate, iar poliţistul Victor Ababii, pentru falsificarea unor acte procesuale în același dosar, s-a examinat la Judecătoria Chișinău din august 2017.

Conform informațiilor din dosar, în 2007, în cadrul investigării unui caz de omor al unei persoane şi tentativei de omor al unei alte persoane, în apropriere de Durleşti, procurorul Lilian Cociu nu ar fi luat toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei pentru stabilirea adevărului şi a pus neîntemeiat sub învinuire o persoană, iar ulterior a remis cauza penală în privinţa acesteia în instanţa de judecată.

Ulterior, Andrei Crăciun a fost recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii incriminate, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 21 ani închisoare. În 2013, după ce s-a aflat în detenţie mai mult de 5 ani, acesta a fost achitat şi pus în libertate, pentru că s-a stabilit că infracţiunea nu a fost comisă de el. Adresându-se în instanţa de judecată în ordine civilă, Andrei Crăciun a obţinut, pentru aflare ilegală în detenţie, o compensare a prejudiciului moral în valoare de 1,5 milioane de lei, bani plătiți din bugetul de stat.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.