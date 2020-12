Procurorul general susține că după o întrevedere cu președinta aleasă a R. Moldova, părerea Maiei Sandu, în legătură cu activitatea PG, se va schimba

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a declarat marți că este gata să se întâlnească cu noul președinte ales al R. Moldova, Maia Sandu, pentru a-i prezenta toate informațiile legate de activitatea Procuraturii Generale de la preluarea portofoliului de șef al PG.

În context, Stoianoglo menționează că odată cu întrevederea dintre cei doi oficiali, președinta aleasă, Maia Sandu, care luni a declarat PG înregistrează lipsă de performanță, își va schimba părerea în legătură cu activitatea instituției.

„Unul din principiile de activitatea organul procuraturii este colaborarea cu alte instituții de stat. Noi suntem gata ca să ne întâlnim cu doamna președintă și să-i prezentăm toate informațiile legate de activitatea organelor procuraturii. Sunt sigur că după aceasta părerea doamnei președinte se va schimba și sper că o să fim auziți”, a declar Alexandr Stoianoglo.

Președinta aleasă Maia Sandu a declarat luni, 30 noiembrie, că în acest an de activitate PG nu a înregistrat performanțe și că, după învestirea în funcție, își dorește o discuție cu șeful Procuraturii Generale.

„Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general, din păcate, după un an de zile, dar îmi doresc să am o discuție deja din funcția de președinte imediat după inaugurare ca să înțeleg care sunt argumentele, dacă sunt argumente pentru această lipsă de performanță, pentru că așa văd eu lucrurile. Și bineînțeles, în contextul activității Consiliului Suprem de Securitate vom avea discuții parlamentare de corupție. Dosare care sunt pe agenda societății și pe care în continuare nu vedem progrese. Dar voi avea o discuție cu procurorul general, așa ca să ascult și poziția lui, și să văd care sunt argumentele lui pentru această lipsă de progres”, a declarat Maia Sandu.

La un an de la numirea sa în funcția de procuror general, Alexandr Stoianoglo a susținut astăzi un briefing de presă unde a vorbit despre activitatea sa pe durata acestui an.

Pe 29 noiembrie 2019, președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, semna decretul de numire în funcția de șef al Procuraturii Generale a lui Alexandr Stoianoglo.